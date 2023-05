Amici 22, Maria De Filippi sommersa dalle critiche: “Perché ti sei comportata così, disgustoso”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi, in questi ultimi giorni, sta riscuotendo diverse critiche per come si sta comportando all’interno del programma Amici, soprattutto nel serale che va in onda il sabato sera. Ieri, che è andata in onda la semifinale, la De Filippi ha ricevuto, ancora una volta, critiche per come si sta comportando. Vediamo cosa sta succedendo.

Maria De Filippi criticata per il suo modo imparziale di trattare i ragazzi

Quando la settimana scorsa ad Amici ci fu lo spareggio tra Cricca e Maddalena, la De Filippi andò ad abbracciare Cricca, poi eliminato, dimostrando di aver una netta preferenza mentre la povera Maddalena, al momento delle carte, si abbracciava da sola suscitando, in tutti i telespettatori, una grande tenerezza. Sui social, la De Filippi fu attaccata duramente ma non ha certo cambiato atteggiamento, infatti, ieri sera, durante la semifinale tantissimi facevano il tifo affinchè Maddalena fosse eliminata tanto che poi, quando l’eliminazione c’è stata, qualcuno ha riferito che in tanti hanno gioito.

La reazione sui social

Sui social, i commenti si sono sprecati contro questo atteggiamento che ha tenuto tutto lo studio e hanno scritto così: “Maddalena si è dimostrata una persona veramente matura, ho cercato di salutarla ma non guardava nessuno proprio perché sapeva che quasi nessuno faceva il tifo per lei… mi sono sentito veramente male per lei e stava quasi sempre a testa in giù quando urlavano per gli altri”.

Qualcuno ha definito addirittura disgustoso come si sono comportati con lei.

Pare che alcuni spezzoni della trasmissione che riguardano Maddalena siano anche stati tagliati come per esempio quando la ragazza, dopo l’eliminazione, è scoppiata a piangere. Infatti, dopo aver sfidato Mattia Zenzola, che ha ballato sulle note di “You can leave your heat on”, Maddalena che aveva cantato il suo pezzo su “Un briciolo di allegria”, è stata eliminata.

Alcuni spettatori hanno rivelato che appena eliminata, Maddalena ha pianto e la De Filippi l’ha consolata ma niente di tutto questo si è visto ieri sera e la trasmissione è stata accusata sui social che, evidentemente, già era stato tutto deciso.