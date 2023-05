Domenica In, Alberto Matano con una domanda mette in imbarazzo l’ospite di Mara Venier che, però, gli risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In e, tra i tanti ospiti di Mara Venier, è andato anche il suo grandissimo amico Alberto Matano. Però, ad un certo punto, il giornalista calabrese ha fatto una domanda all’ospite della Venier. Vediamo cosa gli ha chiesto.

Alberto Matano chiede a Shel: “Quante pinte hai bevuto?”

Ieri, domenica 7 maggio, è andata in onda un’altra puntata di Domenica In e al timone, come sempre, c’è stata Mara Venier.

La puntata si è aperta con l’incoronazione di re Carlo e la Venier si è poi collegata con un altro suo grandissimo amico, Shel Shapiro che, spesso, è ospite in studio da lei. Il cantante, che ha anche voluto Mara Venier nel video di una sua canzone, era molto allegro e simpatico e Alberto Matano, nel vederlo così su di giri, gli ha chiesto: “Shel scusami ma quante birre ti sei fatto prima di collegarti? Ho visto una pinta ma quante ne hai bevute prima del collegamento?”.

La reazione del pubblico in studio

A quella frase di Matano tutti sono scoppiati a ridere e anche gli ospiti presenti in studio tra cui anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Anche la Venier ha riso molto, divertendosi tanto e il cantante ha risposto così a Matano: “Berrò tanto dopo il collegamento”.

Shel, durante il collegamento si trovava In un pub londinese dove c’erano tantissimi italiani e ha fatto tanta battute dicendo che era rimasto male di non aver ricevuto l’invito per l’incoronazione di re Carlo ma anche che voleva dedicare a Carlo e Camilla la celebre e struggente canzone di Riccardo Cocciante “Bella Senz’anima”. Ma poi si è reso conto che stava incorrendo in un reato, quello di Vilipendio della Corona e si è zittito. E proprio a quel punto che si è introdotto Alberto Matano facendo la domanda sulle birre e Shel gli ha risposto reggendogli il gioco: “Prima poche ma dopo ne berrò tante.”

Poi è stata la volta della Venier a mettere in imbarazzo Alberto Matano perchè prima lo ha guardato e poi gli ha detto: “Sei pieno di brillantini, hai tutti i brillantini in faccia” e lui subito le ha risposto: “Si, sono i brillantini della Corona”.