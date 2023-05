Elisa Isoardi umiliata: “Qualcuno se ne è accorto che conduce una trasmissione?”, da chi arriva il duro attacco

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi, dopo aver condotto per diversi anni La prova del cuoco al posto di Antonella Clerici che ormai è tornata al timone della sua trasmissione che, però, ha cambiato nome in E’ sempre mezzogiorno, è stata messa un po’ in panchina, infatti, non le è stato affidato più un programma suo fino al ritorno su Rai 2 al timone di una trasmissione, che in verità conoscono e seguono in pochissimi: “Vorrei dirti che …”.

E proprio per questo semi flop che una giornalista del settimanale Gente, che ha scritto un articolo su di lei, si è chiesta, sarcasticamente, se qualcuno si fosse accorto che conduceva un programma la domenica e, a volte, anche il sabato pomeriggio. Vediamo quali sono state esattamente le sue parole.

La giornalista umilia e ridicolizza Elisa Isoardi: “Elisa Isoardi sapete che conduce un programma?”:

Elisa Isoardi ha ammesso di aver sofferto parecchio per essere stata in panchina per diversi anni dopo la fine della conduzione de La prova del cuoco, trasmissione che a lei piaceva tantissimo condurre ma che ha dovuto cedere, ancora una volta, alla sua storica conduttrice Antonella Clerici anche se al suo ritorno al timone ha cambiato il nome della trasmissione.

La giornalista di Gente ha scritto così della Isoardi: “In attesa di ritornare al timone di una trasmissione di cui i telespettatori riescano ad accorgersi (ma voi lo sapevate che conduce Vorrei dirti che su Rai2 tutte le domeniche ma a volte anche il sabato?) La bella presentatrice passa i suoi giorni in palestra e ne dà conto ai suoi follower.”

Pare, infatti, che la Isoardi tornerà a breve su Rai 1 a condurre una nuova trasmissione ma lei stessa ha ammesso: “E’ prematuro parlarne… Diciamo che sarebbe bello tornare su Rai1, vorrebbe dire che questa bellissima esperienza con Vorrei dirti che… è stata proficua…”.

La giornalista del settimanale Gente ha scritto così di lei: “La bella presentatrice passa i suoi giorni in palestra e ce ne dà conto, con tanto di frasi filosofiche. I risultati si vedono (che gambe!) e noi siamo certi che i suoi sforzi saranno ricompensati dalla nuova Rai.”

Elisa Isoardi: “Se non ti prendi cura di quello che hai, non meriti di averlo”

Elisa Isoardi, in questi anni che non ha avuto trasmissioni da condurre, non è stata senza far nulla, infatti, prima ha partecipato come concorrente a L’Isola dei famosi e poi anche, sempre come concorrente, a Ballando con le stelle dove ha ballato, anche molto bene, in coppia con Raimondo Todaro.

La Isoardi ha sempre detto: “Se non ti prendi cura di quello che hai, non meriti di averlo.”