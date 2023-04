Uomini e Donne, ex corteggiatrice paparazzata insieme all’ex della Ferragni

0 SHARES Condividi Tweet

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata paparazzata insieme all’ex della Ferragni. Si tratta di Luca Vezil e e Virginia Stablum, ma come stanno le cose?

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata avvistata in questi giorni insieme all’ex della Ferragni. Non parliamo di Chiara, ma dell’ex fidanzato della sorella Valentina. Parliamo di Luca Vezil, il quale è stato fidanzato con Valentina Ferragni per ben 9 anni. I due si sono lasciati un pò di tempo fa, anche se entrambi non hanno mai riferito i motivi che hanno portato i due alla rottura. Ad ogni modo, entrambi hanno cambiato vita e mentre lei è stata beccata diverse settimane fa in Messico insieme a Matteo Napoletano, lui adesso è stato paparazzato insieme ad un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne paparazzata insieme a Luca Vezil

A lanciare il gossip nelle scorse ore è stata Deianira Marzano, l’esperta di gossip che ha ricevuto un video in cui si vede l’influencer mentre si trova con una ragazza per le vie di Bergamo. La donna misteriosa è Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale era stata scelta da Nicolò Brigante, con il quale è stata insieme solo per poco tempo, all’incirca un mese. Virginia, dopo l’esperienza a Uomini e Donne è diventata una modella ed un’influencer e lo scorso anno ha addirittura vinto il titolo di Miss Universo.

Impazza il gossip

Oltre a questa segnalazione, ce ne sarebbero anche altre. Alcuni fan hanno indagato notando che Virginia e Luca hanno condiviso alcune immagini su Instagram degli stessi luoghi, confermando in qualche modo il gossip. Non sappiamo se si tratti di un’amicizia o se realmente sia iniziata una storia d’amore tra i due. Non rimane che attendere ulteriori risvolti, magari saranno proprio loro a uscire allo scoperto.

Chi è Luca Vezil?

Luca Vezil è l’ex fidanzato di Valentina Ferragni,Ex nato a Genova il 30 luglio 1991. E’ diventato un vero e proprio influencer ed anche content creator, dopo la storia con la sorella di Chiara. I due hanno iniziato una relazione nel 2014. Ad ogni modo, Luca nonostante abbia iniziato una carriera come influencer non ha mai abbandonato gli studi e si è laureato in igiene dentale presso l’Università degli studi di Genova.