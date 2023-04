Pupo nella bufera, fa un annuncio e i social lo ricoprono di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantante annunciato come giudice del Sanremo russo, sui social scoppia la bufera. Ecco cosa è accaduto.

Pupo, il noto cantante italiano in queste ore è finito al centro della polemica tanto da essere criticato. Ma per quale motivo? Il cantante è stato annunciato come giudice del Sanremo russo e subito dopo la diffusione di questa notizia, sui social è scoppiato il finimondo. Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza al riguardo.

Pupo, il cantante italiano giudice al Festival patriottico del Cremlino in Russia

Pupo, il famoso cantante italiano finito anche al centro del gossip in questi anni per via della sua vita sentimentale, in queste ore è finito al centro di una vera e propria bufera. Il cantante si è reso così protagonista di una polemica che ha già fatto il giro del web, ricevendo delle critiche davvero dure. Tutto è iniziato nel momento in cui il cantante è stato annunciato come uno dei giudici che presenzierà al Festival patriottico del Cremlino, Road to Yalta, che avrà luogo il prossimo 2 maggio presso il Palazzo di Stato del Cremlino, un teatro che accoglierà circa 6 mila persone.

Il cantante finisce al centro delle critiche e della polemica

Questo evento corrisponde al nostro Festival di Sanremo. Il cantante è ovviamente finito al centro della polemica per il semplice fatto che la sua ospitata è stata vista fuori luogo per l’attuale guerra in corso tra Russia ed Ucraina. La notizia di Pupo come giudice ha letteralmente spiazzato tutti ed ha anche attirato diverse critiche. Molti utenti social si sono scagliati contro il cantante ed un post che è stato condiviso da Trash italiano riguardo questa vicenda, è stato completamento invaso da insulti.

Sui social scoppia il caos

Ma non finisce qui. La presenza di Pupo potrebbe portare ad un vero e proprio incidente diplomatico.visto la posizione che ha preso l’Italia contro l’invasione russa. Pupo è stato contattato e pare che abbia deciso di non rifiutare. Al momento l’artista non ha rilasciato alcun commento e nessuna dichiarazione al riguardo. Ad ogni modo, va anche segnalato che non è la prima volta che l’ex opinionista del Gf vip prende parte al Sanremo Russo.