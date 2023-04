Isola dei famosi, Nathalie Caldonazzo ha un malore e sul web scoppia la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Isola dei famosi, malore per una naufraga per la quale è stato richiesto l’intervento dei medici. Ecco cosa è accaduto.

Tensione all’Isola dei famosi, dove una naufraga ha avuto un malore ed è stato necessario l’intervento dei medico. Sui social però, dopo la diffusione della notizia, molti utenti hanno criticato dicendo che forse era meglio che la naufraga non partisse proprio. Ma di chi stiamo parlando e cosa è accaduto?

Isola dei famosi, una naufraga si sente male e intervengono i medici

In Honduras si sono vissuti attimi di panico, dopo che una naufraga si è improvvisamente sentita male. Stiamo parlando di Nathalie Caldonazzo, la quale si è sentita male mentre si trovava proprio sulle spiagge dell’Honduras. A diffondere la notizia il portale di Giuseppe Porro che ha pubblicato un video in cui si vedeva proprio la naufraga con addosso un bikini, molto magra, sdraiata ed in predo ai dolori, circondata dai suoi compagni d’avventura, molto preoccupati per le sue condizioni di salute. Nel video si vedevano anche i medici accorsi per visitare la naufraga.

Nathalie Caldonazzo, preoccupazione per le sue condizioni di salute

Subito dopo questo video è scomparso, molto probabilmente cancellato. Si presume che il video sia stato cancellato perchè Mediaset ha preferito non divulgare la notizia e non diffondere queste immagini, perchè ritenute troppo forti. Ad ogni modo, diversi utenti del web hanno avuto modo di vedere questo video che ha generato una reazione piuttosto negativa. Gli utenti di Istagram, si sono scagliati contro l’Isola dei famosi, per aver permesso ad una donna così tanto magra come Nathalie a prendere parte al programma che come sappiamo mette a dura prova il fisico. Qualcun altro ha accusato la produzione di non aver svolto i controlli necessari e accurati.

Asia Argento approda sull’Isola

Anche in passato altri naufraghi hanno avuto dei malori sull’Isola ma non proprio all’inizio del programma. Essendo che il reality è iniziato da poco, ci si chiede come possa fare la Caldonazzo ad andare avanti e riuscire a continuare quest’avventura fino alla fine, previsto per la fine di giugno.Intanto, la sorella di una nota naufraga di quest’anno dell’Isola è approdata in Honduras. Asia Argento, la sorella di Fiore sarà una delle protagoniste della prossima puntata dell’Isola dei famosi che andrà in onda esattamente il prossimo 1 maggio.