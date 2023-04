Chiara Nasti posta una foto in abito da sposa e il web si rivolta contro, cosa è successo

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Nasti pubblica una foto in abito da sposa nell’atelier, una fan esplode di rabbia dopo aver visto la foto. Cosa è accaduto?

Chiara Nasti, la famosa influencer che da pochi mesi è diventata mamma di un bambino di nome Thiago è pronta a convolare a nozze con il suo compagno. La Nasti nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una foto che di certo non è passata inosservata. In questo scatto, Chiara indossa un abito da sposa, dando un’anticipazione di quello che indosserà proprio nel giorno del suo matrimonio. Ovviamente, così come ha spiegato la stessa, non sarà quello l’abito da sposa che indosserà, ma in qualche modo ha voluto stuzzicare la curiosità dei suoi follower.

Chiara Nasti pronta a convolare a nozze con il compagno Mattia Zaccagni

Chiara Nasti è pronta a convolare a nozze con il suo compagno Mattia Zaccagni. L’influencer ed il noto calciatore della Lazio, che sono diventati genitori esattamente lo scorso 16 novembre 2022, si diranno si il prossimo 20 giugno. Mancano pochi giorni al matrimonio più atteso dell’anno e finalmente Mattia e Chiara si diranno si. Alla cerimonia ovviamente sarà presente anche il figlio Thiago che è nato da pochi mesi.

Chiara pubblica una foto con addosso l’abito da sposa

Come abbiamo già anticipato, nelle scorse ore Chiara ha pubblicato una foto con addosso un abito da sposa, che ovviamente non è il suo, ovvero quello che indosserà nel giorno del suo matrimonio. A corredo di questo scatto, la Nasti ha scritto “un sogno”. Zaccagni, il suo compagno, ha commentato questo post scrivendo “Sarai la sposa più bella del mondo”. Chiara ha voluto dare in qualche modo una anticipazione di quello che sarà l’abito che indosserà il giorno del matrimonio? Nella foto l’abito è molto ampio , proprio da vera principessa.

I commenti dei follower, una donna si scaglia contro l’atelier

Tantissimi i commenti arrivati sotto al post, ovviamente da parte dei suoi follower che le hanno fatto tanti auguri e diversi complimenti. Ad ogni modo, tra i tanti commenti non è mancato quello di una ragazza che ha raccontato l’esperienza vissuta da lei e da una sua amica, che doveva scegliere l’abito nello stesso atelier e non le è stato permesso fare alcuna foto.“Ho accompagnato una mia amica da voi, non ci è stato permesso fare nessuna foto… In questo caso cosa è cambiato? Magari perché la mia amica ha pagato l’abito?“. Questo il commento della donna che ha taggato l’atelier.