Verissimo, Gianni Sperti lascia Silvia Toffanin senza parole su Paola Barale: “Ecco perché di me parla così”

Ieri nella puntata della domenica di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, è andato ospite Gianni Sperti che tutti conosciamo per la sua estrema sincerità e schiettezza. E anche ieri non si è smentito parlando a cuore aperto di sè stesso ma anche della ex moglie Paola Barale. Vediamo cosa ha detto ad una sbalordita Silvia Toffanin.

Gianni Sperti replica alla ex moglie Paola Barale

Gianni Sperti da anni è opinionista nella trasmissione televisiva in onda su canale 5 dal lunedì al venerdì, Uomini e donne ed è affezionatissimo alla conduttrice Maria De Filippi alla quale è anche grato per il suo ruolo in tv.

Gianni Sperti, nel suo ruolo di opinionista, ha sempre dimostrato di essere diretto e sincero e di non usare mai giri di parole né, tantomeno, è solito addolcire le situazioni, dice sempre quello che pensa con estrema schiettezza e sincerità anche spesso attirandosi critiche per la sua genuinità. E anche ieri pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin non si è smentito quando, diretto e onesto ha, fra le altre cose, parlato anche della sua ex moglie Paola Barale e di quello che lei spesso vuole far intuire nelle interviste quando parla di lui e cioè che Sperti sia gay.

E così ha detto: “Forse vuole fare credere che io sia omosessuale. Ma la cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere la propria tendenza. Che io lo sia o no non lo dirò mai perché dirlo vuol dire mettersi un’etichetta, essere diverso, fare la differenza”.

E poi della ex moglie ha ancora detto: “Io ero molto innamorato e mi sono sentito molto amato”.

Gianni Sperti vede il filmato in cui Paola Barale parla di lui e lo commenta

Poi Silvia Toffanin ha mandato in onda una parte dell’intervista che lei un po’ di tempo fa ha fatto a Paola Barale mentre parla di Sperti e l’ex ballerino l’ha commentata così: “Io ho superato il fallimento del matrimonio, sono andato avanti. Credevo l’avesse fatto anche lei. E’ come se ci fosse ancora del rancore, forse non è serena e mi dispiace”.

Poi Sperti ha parlato del suo lavoro di opinionista a Uomini e donne e della sua collega Tina Cipollari: “Ci divertiamo tantissimo. Non c’è alcun tipo di copione”.

E poi su Silvia Toffanin ha detto: “C’è una dote che avete solo in due, per adesso, tu e Maria De Filippi, ed è la sensibilità”.