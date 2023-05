Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma: “Cosa avrei voluto da lei”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni, Giorgio Manetti, ex volto di Uomini e donne è tornato a parlare di Gemma Galgani e, dopo averla attaccata per tanti anni dopo essere uscito dalla trasmissione di Uomini e donne, ha ricominciato a parlare di lei con toni di rimpianto, cosa che fino ad ora non aveva mai fatto. Vediamo cosa ha detto.

Giorgio Manetti su Gemma Galgani: “Avrei voluto più tempo”

Giorgio Manetti, che da tanti anni non appare più in tv dopo aver preso la drastica decisione di lasciare il programma Uomini e donne anche per le continue liti con l’opinionista Gianni Sperti, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Nuovo Tv in occasione della quale ha parlato della sua ex Gemma Galgani con la quale ha vissuto una breve, ma molto intensa storia d’amore durata otto mesi.

Quegli otto mesi sono stati, per entrambe le parti molto belli e hanno fatto anche sognare il pubblico di Uomini e donne ma vissuti sempre sotto gli occhi delle telecamere perché lei non se la sentiva di uscire dal programma insieme a lui che non le diceva mai: “Ti amo”

Poi nel settembre del 2015 lei decise di lasciarlo e solo oggi lui ha detto così: “Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi“.

E se lui oggi rimpiange di non aver avuto più tempo per frequentarla, lei ancora oggi pare non l’abbia mai dimenticato.

Giorgio Manetti: “Non ero innamorato di lei”

Poi Giorgio Manetti ha precisato: “Nella vita mi sono innamorato due volte, forse tre, ma non di lei. E’ stata una piacevolissima frequentazione”.

E poi ha aggiunto: “Mi ha lasciato anche se voleva uscire con me … Quel fatidico 4 settembre 2015 mi ha lasciato davanti a milioni di spettatori anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma”. E, a proposito di ciò che lei gli rimproverava sempre e cioè che lui non le diceva mai: “Ti amo” lui ha risposto così: “Sono parole che non posso pronunciare con leggerezza, soprattutto se non le sento nel cuore. Il nostro legame stava ancora nascendo”.