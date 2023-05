Domenica In, Mara Venier copia Barbara D’Urso, i telespettatori restano sbigottiti

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta, come al solito da Mara Venier che, oltre ad avere in studio tantissimi ospiti si è anche collegata con Napoli, con lo stadio dove si giocava la partita.

Ed è stato proprio durante il collegamento con l’inviato Pascal, che la Venier ha detto una frase che dice sempre Barbara D’Urso. Vediamo di che si tratta.

In studio da Mara Venier va ospite la coreografa Carolyn Smith

Ieri, tra i tanti ospiti di Mara Venier, tra cui anche Marco Bocci con Laura Chiatti, è andata anche la coreografa e presidente di giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith.

Carolyn Smith non sta vivendo un periodo facile perché si è ripresentato il tumore come lei stessa ha raccontato ma prima ha voluto regalare a Mara Venier una collana dicendole che lei è una donna “numero uno”. Per fargliela indossare, però la Smith ha chiesto aiuto dicendo: “Non mi sento le mani, quindi ho bisogno di aiuto“ e così si sono avvicinati due collaboratori del programma che hanno aiutato le due donne.

Carolyn Smith ha così parlato della malattia e dell’”intruso” come lo ha sempre chiamato lei: “Dal 2015 combatto, sto entrando nell’ottavo anno. Hanno trovato questa nuova cura e speriamo che questa volta lo uccida, anche se ci sono stati momenti un po’ così così, c’è bisogno della speranza. Per la prima volta ho toccato il fondo, ma per me è stato come un lancio. Sapere di questo ritorno, ho avuto un crollo, per la prima volta ho avuto gli attacchi di panico. Ho avuto paura di non farcela, mi è venuta la paura degli spazi chiusi. Prima di Ballando ho scoperto che non avrei potuto più fare la radioterapia e la chemioterapia e questo mi ha creato ansia, perché mi sono detta e se torna cosa faccio? Poi mi sono lasciata andare, io non mostro mai le mie paure, ma questa volta mi sono lasciata andare”.

E la Venier che l’ha ascoltata commossa le ha detto: “Tu sei una leonessa”. Poi Milly Carlucci ha inviato un messaggio alla sua grande amica Carolyn.

Mara Venier copia Barbara d’Urso

Poi Mara Venier si è collegata con Napoli per la partita che ieri si è disputata con la quale il Napoli si sarebbe potuto aggiudicare lo scudetto, cosa che invece non è avvenuta. La festa per lo scudetto era iniziata prima che la partita finisse e per le strade di Napoli si erano riversati tutti i tifosi che rendevano molto difficile e, a tratti impossibile, il collegamento e così, ad un certo punto, la Venier che non riusciva a farsi sentire ha detto: “Ciao, salutame a soreta! Non si sente niente e non si vede niente”.

I telespettatori sono rimasti stupito perchè quella frase è solita usarla Barbara D’Urso.