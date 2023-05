Viva Rai 2, Fiorello svela: “Cosa mi fa più paura”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ha tenuto nascosto per tanto tempo di avere una grande paura. Ma di cosa? Ecco le sue parole.

Fiorello, nella giornata di ieri venerdì 5 maggio ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2, la trasmissione che va in onda da diversi mesi e che piace tanto ai telespettatori italiani. Nonostante il programma vada in onda al mattino molto presto, è comunque tanto seguita. Il programma ha un grande seguito, ma non tutti forse sono a conoscenza del fatto che lo showman ha una grande paura che lo terrorizza. A parlarne, il magazine Gente. Ma di che paura parliamo?

Fiorello e la sua paura più grande

Fiorello da diverso tempo ormai conduce una trasmissione che va in onda al mattino molto presto, dal lunedì al venerdì, ovvero Viva Rai 2. In pochi sanno che il noto showman,che in genere è molto sorridente e vulcanico, ha una grandissima paura che lo terrorizza. A svelare questa paura così grande è stato il magazine Gente, che nell’ultimo numero ha elencato tutta una serie di paure dei personaggi noti e tra questi pare ci fosse proprio lui, Rosario Fiorello. Quest’ultimo ha paura di prendere l’aereo.

Ecco la confessione del noto showman

A confessarlo proprio Fiorello. “Io non ho paura di volare, ho paura di cadere!”, ha detto Fiorello. Insomma, per il noto showman il problema non è sicuramente il volo ma la possibile caduta. Questa paura ha un nome ben specifico, ovvero aerofobia e di certo Fiorello non è l’unico a soffrirne. Si stima, infatti che sia più del 2,5 % della popolazione mondiale a soffrirne e che pensi che l’aereo possa cadere.

Le fobie di alcuni noti personaggi

Gente, ha svelato anche le paure più grandi di altri personaggi noti come Michelle Hunziker che soffre di tripofobia, ovvero la paura dei piccoli buchi. E’ stata proprio lei a dichiararlo recentemente dicendo “Provo fastidio davanti a quelle superfici che presentano buchi piccoli e irregolari”. Ed ancora, Arisa soffre di tricotillomania, ovvero la smania di toccarsi i capelli e strapparseli ed ha anche confessato che spesso per questo motivo è costretta a rasarsi i capelli.