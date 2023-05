Grande Fratello vip, Orietta Berti svela cosa risponderebbe se le chiedessero di fare la concorrente

0 SHARES Condividi Tweet

E’ da poco terminata l’ultima edizione del Grande fratello vip e già gli autori stanno pensando alla prossima edizione. Quest’anno i concorrenti sono stati molto litigiosi tanto che è dovuto intervenire l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi per mettere un freno a ciò che stava accadendo oltre alla circostanza che, per il primo anno a Verissimo e in nessun’altra trasmissione delle reti Mediaset, i concorrenti usciti dalla casa non sono stati invitati. Questo è stato un segnale molto forte e una netta presa di posizione da parte di Mediaset. Intanto si stanno già scaldando i motori per la prossima edizione e se Sonia Bruganelli ha già detto che non intende accettare, ancora una volta e questa sarebbe il terzo anno, il ruolo di opinionista a meno che non le dessero tantissimi soldi, vediamo cosa ha detto Orietta Berti sulla eventualità di entrare nella casa del Grande fratello vip come concorrente.

Orietta Berti: “Concorrente mai”

Orietta Berti, sull’eventualità di entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente per la prossima edizione ha detto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Mai nella vita! Non potrei mai stare chiusa in una stanza. Per me gli orari e gli impegni presi anche verbalmente sono sacri”.

E, su Pier Silvio Berlusconi che ha limitato le cadute di stile dei concorrenti impedendo atteggiamenti più rispettosi ha detto: “Credo che abbia fatto bene a intervenire per arginare il problema”. E, ancora: “Se vuoi emergere rispettando il prossimo e facendo leva sulle tue qualità è un merito, ma se lo vuoi fare a tutti i costi allora non lo è più”.

Orietta Berti diretta su Giancarlo Magalli opinionista accanto a lei nella prossima edizione

E su Sonia Bruganelli ha detto: “Abbiamo caratteri diversi ma siamo andate perfettamente d’accordo”. E se l’anno prossimo il ruolo di Sonia Bruganelli dovesse prenderlo Giancarlo Magalli, come da più parti si sta sentendo, ha detto: “Non avrei certo problemi, io vado d’accordo con tutti”. Invece, sulla eventualità di tornare ad essere opinionista anche l’anno prossimo ha detto: “Posso però già dire che accetterei volentieri, perchè mi sono divertita tantissimo”.