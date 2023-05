Fiorello, lascia tutti a bocca aperta “Amadeus è stato arrestato, lo stanno trattenendo”, che cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello fa un annuncio shock a Viva Rai 2 e cita Amadeus. Cosa è accaduto al conduttore?

Fiorello come sempre ha condotto una nuova puntata di Viva Rai 2 ed inaspettatamente ha dato una notizia che ha lasciato tutti completamente senza parole. Il noto showman e conduttore, infatti, ha citato il suo grande amico Amadeus, dando una notizia che lo riguardava. Ma cosa è accaduto al noto conduttore?

Fiorello a Viva Rai 2 da un annuncio inaspettato che riguarda Amadeus

Fiorello nella giornata di oggi, giovedì 4 maggio ha condotto una puntata di Viva Rai 2, il programma mattutino che sta avendo un grandissimo successo. Ad ogni modo, nel corso della puntata si è vissuto un momento piuttosto particolare. Tutto è avvenuto nel momento in cui Fiorello come di consueto è stato circondato da diverse notizie, tutte adagiate sul tavolo, ma tante da non riuscire a sceglierne una. Ad un certo punto, lo showman l’ha trovata e riguardava proprio il suo grande amico, nonchè uno dei più grandi conduttori di sempre, Amadeus.

Amadeus arrestato, le parole dello showman

La notizia vedeva Amadeus davanti ad un carcere con la faccia completamente sconvolta. Così, Fiorello nel mostrare quell’immagine ha spiegato che il collega è stato convocato dalla Digos per quanto riguarda il caso Blanco, per quanto accaduto sul palco del Festival di Sanremo, quando il giovane ha distrutto i fiori sul palco. “Voi non lo sapete, è notizia di questa mattina alle sei, Amadeus è stato arrestato. E’ stato trattenuto. Ci stringiamo a lui e alla sua famiglia”. Queste le parole di Fiorello che ovviamente ha fatto dell’ironia su quelle immagini. Subito dopo lo stesso showman ha inscenato una finta chiamata all’amico “arrestato”.

Fiorello inscena una finta chiamata al carcere, poi parla con Amadeus

Facendo finta di chiamare il carcere di San Vittore e dopo aver parlato con un “finto” poliziotto, Fiorello ha parlato con Amadeus, chiedendogli cosa desiderava. “Che ti devo portare? Le arance? Ma così banale? Poi un panino con dentro il telefonino? Va bene te li porto. Ragazzi salutate Amadeus”. Queste le parole di Fiorello che hanno tanto divertito i presenti ed anche il pubblico di Rai 2. Subito dopo nel salutare il conduttore, Fiorello ha detto “Sii forte, resisti. Noi siamo tutti con te, l’Italia è con te. Amadeus libero”.