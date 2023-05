Francesca Fialdini, stoccata a Mara Venier: “Io non posso fare come fanno a Domenica in, mi devo accontentare”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 28 maggio, è andata in onda un’altra puntata di Da Noi a ruota libera e tanti sono stati i personaggi che sono andati ospiti da Francesca Fialdini. Tra questi, anche il regista di I fatti vostri, Michele Guardì ed è proprio con lui che Francesca Fialdini si è tolta qualche sassolino dalle scarpe su Mara Venier e Domenica In. Vediamo cosa ha detto la conduttrice con una stoccata alla padrona di casa di Domenica In.

Francesca Fialdini su Domenica In e Mara Venier: “Mi devo accontentare”

Ieri, ospite da Francesca Fialdini a Da Noi a ruota libera, è andato, tra gli altri ospiti, il regista de I fatti vostri, Michele Guardì. Francesca Fialdini gli ha detto che non ha potuto, come avrebbe voluto, ospitare tutti i presentatori che negli anni hanno condotto la trasmissione I fatti vostri e ha spiegato il motivo con una stoccata a Mara Venier che conduce Domenica In per quattro ore: “Io non potevo invitarli tutti perché altrimenti dovrei durare quanto Domenica In e invece duro solo un’ora.”

E poi ha concluso: “Io mi devo accontentare”.

I rapporti tesi tra Francesca Fialdini e Mara Venier

Si è sempre parlato di rapporti tesi o, almeno di assenza di simpatia tra Mara Venier e Francesca Fialdini. Infatti, un po’ di tempo fa, tutti avevano notato che la Venier, quando salutava a fine puntata di Domenica In non dava mai la linea alla Fialdini e quando alla Fialdini fu chiesto il motivo, la conduttrice rispose così: “E’ un grande mistero… Ce lo siamo chiesto tutti noi, perché siamo in tanti a fare il programma. Non ne ho la più pallida idea, non so. Le starò sulle balle…”.

E poi aveva anche aggiunto: “E’ vero che a noi è richiesto di lanciare chi viene dopo di noi, perché sulla stessa rete si fa squadra. Ma non è che ci può obbligare qualcuno. Nessuno può obbligare Mara a fare quello che magari non le va di fare. O forse si dimentica”.

Poi, la Venier da un certo momento iniziò a passare la linea, a fine Domenica In a Da noi a ruota libera e sembrava che le due donne, in qualche modo, si fossero chiarite fino alla puntata scorsa quando Francesca Fialdini lanciò un’altra frecciatina alla Venier. Quando andò ospite Flavio Insinna, la Fialdini mandò in onda un filmato senza che mostrasse che in quella clip c’era anche lei e quando Flavio Insinna lo sottolineò facendole i complimenti per la discrezione, lei disse: “È stata una gioia esserci ma non sono qui per autocitarmi. Io non lo faccio mai.” A differenza della Venier che quando ospita personaggi famosi cita sempre i momenti che ha trascorso con loro.