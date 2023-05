Domenica In, Mara Venier sbotta: “Le cose non sono andate come volevo”, caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier conduce una nuova puntata di Domenica in che inizia in modo anomalo. Poi l’imprevisto durante lo spazio dedicato a Little Tony.

Nella giornata di oggi è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, il programma della domenica condotto da Mara Venier. La puntata però, è stata aperta in modo anche piuttosto anomalo ed in modo non proprio usuale. Per quale motivo? Mara ha fatto un annuncio e poi ha mostrato una clip di Papa Francesco. Ad ogni modo, procediamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Domenica in, la puntata inizia in modo anomalo

Domenica in, la puntata di oggi domenica 28 maggio è stata piuttosto particolare. Proprio all’inizio, la conduttrice Mara Venier ha annunciato un evento del tutto eccezionale e poi ha mandato in onda una clip di Papa Francesco. “Siamo arrivati alla 37esima puntata di Domenica in e vogliamo cominciare con questo”. Queste le parole di Mara che ha poi mandato in onda un video che riguarda il Pontefice, che sarà ospite in una puntata di A sua immagine, il programma di casa Rai condotto da Lorena Bianchetti.

Il Papa ospite di Lorena Bianchetti nel programma A sua immagine

Il Papa parlerà della guerra in Ucraina e dell’alluvione che purtroppo nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia Romagna.“Ieri è successo qualcosa di eccezionale perché per la prima volta il Papa è andato in uno studio televisivo”.

Il ricordo di Little Tony, poi l’imprevisto e le parole di Mara

Ad ogni modo, in puntata ospite Cristiana Ciacci la figlia di Little Tony e non sono mancati i momenti di grande commozione anche per la conduttrice Mara. La figlia dell’artista ha cantato il nuovo brano dedicato al padre, ma improvvisamente ci sono stati dei problemi tecnici e la Venier si è trovata costretta a mandare la pubblicità.“Purtroppo le cose non sono andate come volevamo…avrebbero dovuto esserci qui tutti gli altri amici di Little Tony per cantare con noi ma sono già andati. Oggi è un manicomio”. Queste le parole di Mara. Una puntata piuttosto particolare quella di Domenica in di oggi, iniziata in modo anomalo e finita nello stesso modo.