Da noi a Ruota libera, tensione tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, lei lo blocca: “Non cominciamo”

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno condotto, alcuni anni fa insieme, in coppia, La vita in diretta e la tensione tra i due era evidente. All’inizio, i due conduttori provarono a mascherare i rapporti tesi ma poi furono costretti ad ammettere che tra di loro non c’era esattamente molta sintonia e simpatia. Poi, con il tempo, pare che la situazione sia migliorata e, anche se non hanno più condotto un programma in tandem, il clima si è disteso e hanno avuto entrambi belle parole l’uno nei confronti dell’altra. Ma ieri Tiberio Timperi è andato ospite da Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota libera e, tra il serio e il faceto, l’antica ruggine è venuta un po’ a galla, tanto che la Fialdini gli ha detto: “Non incominciamo”. Vediamo cosa è accaduto.

Tiberio Timperi bloccato da Francesca Fialdini: “Non incominciamo”

Ieri, domenica 28 maggio, Tiberio Timperi è andato ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera.

Appena arrivato, Timperi ha salutato la conduttrice in un mod un po’ insolito ‘Sora Fialdini‘ e la Fialdini non ha affatto gradito tanto che l’ha subito riportato in riga dicendogli: “Non incominciamo”. Poi, è iniziata la conversazione ma tanti sono stati i momenti in cui i due si sono stuzzicati proprio facendo riferimento alla vera o presunta incompatibilità che i giornali hanno sempre raccontato che ci fosse tra i due. Poi, la Fialdini, terminata l’intervista, l’ha congedato con un “In bocca al lupo” per la sua nuova avventura che inizierà a breve, la conduzione di UnoMattina Estate.

Tiberio Timperi al timone di Unomattina estate

Tiberio Timperi, lasciati i panni di conduttore di Uno mattina in famiglia accanto a Ingrid Muccitelli e Monica Setta, sta per iniziare una nuova avventura, UnoMattina Estate.

A questo proposito, ha detto così alla Fialdini: “Sarà infotainment con tutto quello che accadrà, saremo pronti ad aggredire la realtà, a raccontarla senza morbosità, è un programma che è sotto una serra creativa. Stiamo innaffiando e cercheremo di non deludere gli spettatori, spero di incuriosire a casa.”

Oltre a Timperi, a condurre il programma ci sarà Gigi Marzullo e Serena Autieri.

Insomma, un programma certamente gradevole da seguire per tutta l’estate.