Mara Venier diretta su Eleonora Daniele “Mi sono impuntata e l’ho vinta io”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Domenica in si è lasciata andare ad una rivelazione che ha del clamoroso e che riguarda Eleonora Daniele.

Mara Venier qualche puntata fa di Domenica ha intervistato una conduttrice di casa Rai, che è anche una sua grande amica. Stiamo parlando di Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane ed anche la madre della piccola Carlotta, della quale Mara è madrina di battesimo. La conduttrice di Domenica in, nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio a Il messaggero in questi giorni ha parlato del suo lavoro ed anche di questa chiacchierata fatta con la Daniele, svelando dei retroscena. Ma cosa ha riferito?

Mara Venier rilascia un’intervista molto interessante e parla del suo rapporto con la Daniele

Mara Venier, una tra le più amate e importanti conduttrici della televisione italiana, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando del suo lavoro e del suo privato. Ad un certo punto, la conduttrice ha parlato di un’intervista fatta ad Eleonora Daniele qualche settimana fa a Domenica in. Quest’ultima non è solo una conduttrice di casa Rai, è anche amica di Mara e mamma della piccola della quale la Venier è madrina di battesimo.“

La Venier racconta un retroscena legato alla conduttrice di Storie italiane

Eleonora, dopo aver fatto il Grande Fratello, è stata chiamata per fare una telepromozione con me, ma volevano che nella televendita si chiamasse Cristina. Lei era ormai conosciuta con il suo vero nome, perciò cambiarle il nome mi sembrava brutto nei suoi confronti”. Queste le parole di Mara, parlando così del rapporto con la Daniele e dell’episodio che è venuto a galla durante l’ospitata di Eleonora a Domenica in.

Le parole di Mara sulla sua amica Eleonora

“Sono andata dal produttore e mi sono impuntata: ho anche minacciato di non fare la telepromozione se Eleonora non si fosse chiamata con il suo vero nome. Solo in quel modo l’ho avuta vinta“, ha aggiunto ancora la Venier, la quale pensava che la Daniele non ricordasse più l’accaduto. Le due, sono molto amiche ed intime e proprio qualche settimana fa, in occasione della sua ospitata a Domenica in, Eleonora ha portato la piccola Carlotta.