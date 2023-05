Domenica In, Eleonora Daniele non usa mezzi termini con Mara Venier: “Quando ti comporti così non te ne accorgi nemmeno”, la Venier la guarda senza risponderle

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in dove ha presentato la piccola Carlotta. Poi le parole cariche di commozione.

Eleonora Daniele, la nota conduttrice di Rai 1 nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Mara Venier, sua amica ed anche madrina della figlia Carlotta. Nella puntata andata in onda ieri, domenica 14 maggio 2023, la conduttrice di Storie italiane ha presentato Carlotta, la figlia che tra pochi giorni compirà tre anni. Commoventi le parole della conduttrice.

Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane ospite a Domenica in

Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane, nella giornata di ieri è stata ospite a Domenica in, da Mara Venier. Quest’ultima oltre ad essere una sua amica è anche la madrina della figlia, la piccola Carlotta, arrivata inaspettatamente nel 2020 e che dunque, tra pochi giorni compirà tre anni. Eleonora ha parlato proprio dell’arrivo della sua bambina, confessando di aver pensato ad un certo punto di non non poter mai diventare mamma. “Subito dopo il mio matrimonio con Giulio, ho scoperto di essere incinta”, queste le parole di Eleonora a Domenica in.

A sorpresa arriva la piccola Carlotta in studio

Mio papà mi diceva sempre “Fammi una putea” (in veneto, ndr.), e io gli rispondevo “Papà, non posso farti una putea adesso”. Queste le parole della conduttrice, la quale ha aggiunto dicendo “Carlotta penso sia un regalo che mi ha mandato lui”. Subito dopo aver fatto questa confessione, in studio è arrivata proprio lei, la piccola Carlotta, alla quale Mara ha fatto un regalo, ovvero una bambola.

Mara e Eleonora, il ricordo della Daniele

Le due conduttrici hanno così ricordato il momento in cui la Daniele ha chiesto alla Venier di essere la madrina di battesimo della piccola, quando Eleonora era ancora incinta, durante una puntata di Domenica in. “Mi hai colta di sorpresa e mi hai fatta emozionare quel giorno“, ha detto Mara alla sua amica. “Dopo il parto, appena ho preso il telefono ho visto una tua chiamata persa. Sei stata la prima persona a cui ho telefonato dopo la nascita di mia figlia, ti ho chiamata ancora prima di avvisare mia madre”, queste ancora le parole della conduttrice di Storie italiane.

La dichiarazione a Mara

Ed ancora, la conduttrice ricordando anche la presentazione del libro “Quando ti guardo negli occhi”, dedicato al fratello, ne ha approfittato per fare una dichiarazione alla conduttrice. “Tu fai spesso del bene ma non sempre te ne accorgi, perciò è giusto che qualcuno te lo dica. Non sai quante mamme mi hanno scritto sui social quando ho parlato di autismo qui”.