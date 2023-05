Domenica in, Fabio Fazio non si presenta in trasmissione e Mara Venier commenta, imbarazzo tra il pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio, fuori dalla Rai. Ieri è arrivato l’annuncio, a Domenica in Mara Venier cita il conduttore, durante l’intervista a Claudio Baglioni.

Fabio Fazio ha ufficialmente lasciato la Rai, l’azienda per la quale ha lavorato per diversi anni. Solo nella giornata di ieri è arrivata la notizia del suo addio ed inevitabilmente in molti hanno commentato. Di questa notizia se ne è parlato anche nel salotto di Mara a Domenica in. Cosa è accaduto?

Fabio Fazio ha lasciato ufficialmente la Rai, l’annuncio è arrivato nella giornata di ieri

Fabio Fazio ha ufficialmente lasciato la Rai e la notizia è arrivata nella giornata di ieri. Mara Venier, nel corso della puntata di Domenica in ha dato la notizia e da quel momento è partito il chiacchiericcio in puntata. Durante l’intervista a Claudio Baglioni, Mara ha parlato di Fabio Fazio e del fatto che il conduttore abbia lasciato la Rai, dopo 40 anni di sodalizio. Fazio ha firmato un nuovo contratto con Nove, per un nuovo progetto dove al suo fianco ci sarà come sempre Luciana Littizzetto.

Mara Venier a Domenica in cita Fabio

Mara Venier, durante la puntata di Domenica in ha detto “Dovevamo fare un collegamento ma non può“. La conduttrice stava parlando con Claudio Baglioni e quest’ultimo stava parlando della sua carriera. Ad un certo punto, poi, è stato tirato in ballo lui Fabio Fazio. Mara si è rivolta al cantante dicendo “Grazie a Fabio Fazio sei entrato a far parte di un programma che è rimasto nella storia, Anima mia. Mi racconti come sei entrato nel mondo televisivo? Intanto, guardiamo queste immagini. Le le ho mandate ieri sera anche a Fabio, oggi dovevamo fare un collegamento ma non può“. Fazio potrebbe aver deciso di rinunciare al collegamento con Domenica in dopo l’annuncio ufficiale del suo addio all’azienda.

Il comunicato ufficiale di Alessandro Araimo

Intanto, nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale del canale Nove. “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fazio, e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della tv italiana abbia scelto Warner Bros, Discovery e Nove per proseguire la sua straordinaria carriera”. Queste le parole di Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros.