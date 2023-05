Luca Bizzarri, una furia dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai, le parole che usa sono una lama affilata

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Bizzarri il noto comico si è espresso dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai. La notizia è arrivata nella giornata di ieri. Ecco le parole del conduttore.

Luca Bizzarri in queste ore è intervenuto per commentare l’addio di Fabio Fazio alla Rai. Così come annunciato da qualche tempo, Fabio Fazio ha detto addio all’azienda per la quale ha lavorato nell’ultimo periodo e questa notizia ha provocato tante reazioni. E’ stato Discovery ad aver annunciato nella giornata di ieri che il conduttore e giornalista ha firmato un nuovo contratto e che dal prossimo anno non sarà più un conduttore Rai. Ma come ha commentato Luca Bizzarri? Cosa ha detto?

Fabio Fazio, addio alla Rai il conduttore approda su Nove

Luca Bizzarri nelle scorse ore è intervenuto per commentare l’addio di Fabio Fazio alla Rai. Questo addio era nell’aria eppure solo adesso è arrivata la notizia. Proprio nella giornata di ieri, domenica 14 maggio, Discovery ha annunciato che il conduttore e giornalista ha firmato un nuovo contratto e che di conseguenza a partire dal prossimo anno approderà su Nove. Insieme a lui anche Luciana Littizzetto ed il gruppo di lavoro che l’ha accompagnato in questi anni. Matteo Salvini, ovvero il leader della Lega, che non ha mai nutrito simpatie nei confronti del conduttore su Twitter ha commentato così l’addio “Belli ciao”.

Il commento di Luca Bizzarri

A commentare questa notizia che ha lasciato un pò tutti senza parole è stato anche Luca Bizzarri, il quale è stato abbastanza duro. “Il passaggio di Fazio a Discovery “accende” una rete in più nella generalista. È uno svantaggio per le altre reti (compresa la Rai) ed è un vantaggio solo per Discovery e per chi in tv ci lavora (tipo me). Quindi chi scrive “belli ciao” non ha, semplicemente, capito una m*****a”. Questo il commento di Bizzarri, che con quel commento colorito, sicuramente si è rivolto a Matteo Salvini. Il comico si era espresso ancora prima che venisse ufficializzato l‘addio di Fazio.

Le parole del comico

“La marea di picchiatelli che godono perché uno che sa fare il suo mestiere andrà a farlo da un’altra parte danneggiando probabilmente l’azienda pubblica a favore di una privata e straniera. Eccoli: i difensori della Nazione. L’ho sempre detto: i pirla fan più danni degli s*****i”. Ma per quale motivo Fazio ha lasciato la Rai? Le motivazioni andrebbero al di la delle classiche dinamiche televisive.