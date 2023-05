Domenica in, Mara Venier al veleno contro il famosissimo cantante: “Due parole le potevi anche dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier conduce una nuova puntata di Domenica in e parla dell’alluvione in Emilia Romagna, poi rimprovera il cantante Bruce Springsteen.

Mara Venier nella giornata di oggi, domenica 21 maggio ha condotto una nuova puntata di Domenica in e come sempre ha ospitato diversi personaggi. La conduttrice non ha potuto non dedicare grande spazio all’alluvione che purtroppo ha colpito l’Emilia-Romagna in questi giorni, che ha provocato tantissimi danni, 14 vittime, oltre 26 mila sfollati. Mara ha accolto tante testimonianze, poi ha scambiato due chiacchiere con Stefano Bonaccini il Presidente della regione Emilia-Romagna. Ad ogni modo, ad un certo punto la Venier ha voluto rimproverare Bruce Springsteen per una polemica che lo ha coinvolto. Ma cosa è accaduto e soprattutto quali sono state le parole di Mara?

Mara Venier a Domenica in parla dell’alluvione in Emilia Romagna

Mara Venier nel corso della giornata di oggi, domenica 21 maggio ha condotto una nuova puntata di Domenica in ed ha affrontato un argomento piuttosto attuale ed importante. Mara ha infatti parlato della tragica alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi, mandando in onda tante testimonianze e parlando in diretta con il Presidente della Regione Emilia, Stefano Bonaccini. Quest’ultimo ha voluto approfittare di questo spazio per ringraziare tutte le persone che hanno dato un aiuto, sia materiale che fisico.

La conduttrice rimprovera Bruce Springsteen

Mara, poi, ha colto l’occasione per fare una ramanzina al cantante Bruce Springsteen. “Solo Bruce Springsteen non ha detto una parola”, ha detto Mara aggiungendo “Lo dico da grande ammiratrice io di Bruce Springsteen. Però posso dirlo io come persona, due parole le poteva pure dire Springsteen, invece non ha detto niente”.

Le parole di Mara, la replica del Presidente Bonaccini

A quel punto, il Presidente è tornato a parlare dicendo “Mi hanno detto che non le ha dette, l’importante è che il concerto sia andato bene e non sia successo niente“. Il cantante lo scorso 18 maggio ha tenuto un concerto proprio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, alla presenza di 50 mila fan. Molti pensavano che visto quanto accaduto in Emilia proprio in quei giorni, il concerto venisse annullato, ma così non è stato.