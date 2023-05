Mauro Corona minaccia Bianca Berlinguer: “Faccio come Fazio e me ne vado”, la replica della Berlinguer lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Corona e Bianca Berlinguer sono stati sul palco del Salone del Libro di Torino insieme all’imprenditore Oscar Farinetti che, in quell’occasione, doveva presentare il suo libro.

Durante la presentazione, però, come accade anche sempre in trasmissione a Carta bianca, Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno parecchio battibeccato. Vediamo cosa è accaduto.

Mauro Corona minaccia Bianca Berlinguer: “Me ne vado come ha fatto Fazio”, e lei risponde a tono

Mauro Corona e Bianca Berlinguer, tra il serio e il faceto, si sono scambiati qualche battuta al veleno sul palco Salone del Libro di Torino e, alla fine delle discussioni, Corona ha detto alla giornalista: “Guardate che faccio come Fazio e vado da un’altra parte” e la Berlinguer pronta gli ha risposto: “Se te vai, io resto in Rai“. Poi la Berlinguer ha detto tra le risate: “Ho letto da qualche parte che la nostra coppia è ispirata a Fazio-Littizzetto” ma Corona ha subito controbattuto: “Siamo nati prima noi!”.

Mauro Corona torna sulla lite con la Berlinguer che gli toccò la cacciata dalla Rai

Poi Corona è ritornato sulla parola che usò contro la Berlinguer “gallina” e che gli toccò la caciata dalla Rai e ha detto così: “Dico qui per la prima volta una cosa: quando mi hanno riammesso, gliel’ho detto di nuovo ma nessuno se n’è accorto, perché in diretta dissi ‘passata è la tempesta, odo augelli far festa’. Lei lo sa come continua? Fa così: ‘…e la gallina, tornata in su la via…’. Non continuai con la poesia leopardiana ma nessuno colse la citazione. Questo per dire che mai avrei offeso una donna, io sono un ubriacone attaccabrighe e in tv faccio questo, d’altra parte se mi chiamano un motivo ci sarà. E comunque quella storia è stata tutta una montatura, ma non contro di me, contro la Berlinguer. Una scusa per attaccare lei”.

Corona, qualche giorno fa, ha ironizzato sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e ha detto che a lui la moglie al massimo gli potrebbe portare via le motoseghe a differenza del divorzio tra Totti e la Blasi dove, a detta dei due protagonisti, sono spariti i Rolex.