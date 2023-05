Affari Tuoi, il concorrente gela Amadeus: “So cosa c’è nel mio pacco”, il conduttore non parla più

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 20 maggio, è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi il programma Rai condotto, per il primo anno, da Amadeus. Durante la puntata, il concorrente ha detto una frase ad Amadeus che ha lasciato il conduttore senza parole: “So cosa c’è nel mio pacco”.

Vediamo cosa è accaduto.

Il concorrente ad Amadeus: “So cosa c’è nel mio pacco”

La puntata è iniziata con Amadeus che ha prima presentato il concorrente della serata, il sig. Francesco e poi gli ha detto: “Francesco, cerchiamo di cambiare la tendenza questa sera, perchè nelle ultime puntate le cose sono andate sempre male”.

Infatti, il concorrente di ieri di Affari Tuoi si chiamava, Francesco e rappresentava la Lombardia.

Il Sig. Francesco ha giocato molto bene la partita, infatti, ha raggiunto il traguardo della fase finale portandosi un solo pacco azzurro e 6 rossi.

Il primo a meravigliarsi è stato il conduttore Amadeus che non faceva altro che ripetere: “Non ci posso credere”.

Infatti, il concorrente, Francesco non ha fatto altro che spacchettare un pacco rosso dopo l’altro fino a che ha raggiunto un traguardo favoloso: è rimasto con un pacco azzurro di 200€ e tre pacchi rossi, rispettivamente di 5.000, 10.000 e 200.000€.

Ed è stato a quel punto che il Sig. Francesco ha rivelato di sapere cosa c’era nel suo pacco e ha detto così: “Penso di avere di sicuro qualcosa di rosso nel mio pacco”.

La reazione di Amadeus

Poi quando è arrivata la figlia ad affiancarlo, il sig. Francesco ha deciso di accettare l’offerta del dottore di 30.000 euro e ha spiegato così il motivo del suo gesto: “A me questi soldi servono” e poi ha anche aggiunto: “Sono pochi, intendo pochi rispetto ai 200.000, ma comunque mi servono”. E la sorte gli ha dato ragione, infatti, il pacco che ha aperto subito dopo per primo conteneva i 200.000€, poi quello aperto per secondo 10.000€ e poi, il terzo 200€.

Il suo pacco, invece, aveva all’interno 5.000€.

Amadeus si è molto complimentato con lui per come ha giocato e anche per la scelta finale. Anche il pubblico si è sciolto in un caloroso appaluso per come Francesco ha giocato pe tutta la partita.