Tv Talk, Massimo Bernardini, le sue parole su Alberto Matano e Serena Bortone lasciano tutti senza parole: “Chi credo che siano”

Massimo Bernardini sta per concludere un’altra edizione di Tv Talk, il fortunatissimo programma di Rai tre del sabato pomeriggio seguito da un numerosissimo pubblico. Il giornalista ha rilasciato un’intervista a TeleSette, in occasione della quale ha svelato chi, secondo lui, potrebbe essere l’erede di Maurizio Costanzo e ha fatto ben due nomi.

Vediamo cosa ha detto e chi ha indicato.

Massimo Bernardini: “Per me gli eredi di Maurizio Costanzo potrebbero essere Serena Bortone e Alberto Matano”

Il giornalista conduttore di Tv Talk prima ha fatto un grande elogio dell’indimenticato Maurizio Costanzo: “Non credo esistano eredi televisivi. O c’è intrattenimento o c’è cultura giornalistica e i personaggi che sanno unire queste due cose, come Costanzo, oggi sono una rarità.”

Però, poi, ha anche voluto riconoscere: “Forse un salto qualitativo del genere potrebbero farlo Serena Bortone di Oggi è un altro giorno e Alberto Matano de La vita in diretta. Sono cronisti diventati conduttori intrattenitori.”

Massimo Bernardini su Morgan: “Le polemiche che sono state fatte sono riduttive”

Questa stagione televisiva è stata arricchita da un programma molto originale come originale è chi l’ha condotta StraMorgan. Il programma, che è andato in onda per quattro puntate su Rai2, era condotto da Morgan con Pino Strabioli. E, se è stato molto criticato e poco capito dal grande pubblico, fatte le dovute eccezioni, Bernardini l’ha, invece, difeso tantissimo e ha detto così:

“Le polemiche attorno al programma sono riduttive. Aveva cose assurde dentro, anche anti-televisive, e altre meravigliose, clamorose, Morgan ci ha regalato un mix di Battisti e Bowie che nessuno ha mai fatto.”

Poi belle parole Massimo Bernardini le ha avute anche per Amadeus e Carlo Conti mentre per lui: “Mediaset non sperimenta direzioni nuove … preferisce andare di usato sicuro, non sperimentando direzioni nuove. Adesso mi diranno che sono aziendalista ma è la realtà che difendo.”

Poi ha speso ancora belle parole per il programma di Loretta Goggi, Benedetta Primavera, ma anche per trasmissioni che non sono andare benissimo con il programma condotto da Mia Ceran , Nei tuoi panni.