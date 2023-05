“Lorella Cuccarini ha subìto un torto dalla Rai, cosa le hanno fatto”, chi ha lanciato questa bomba

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Salvati, famoso autore televisivo conosciuto dal grande pubblico soprattutto per essere il notaio ad Avanti un altro, ha rilasciato una lunga intervista a Tvblog in occasione della quale ha raccontato molti aneddoti, sconosciuti al grande pubblico, su personaggi famosi. A stupire tantissimo è stata la rivelazione che nessuno sapeva su Lorella Cuccarini e sul torto che la Rai le avrebbe fatto. Vediamo di che si tratta.

Lorella Cuccarini, tanti anni fa, ha subito un torto dalla Rai

Salvati ha detto così su Lorella Cuccarini che ha appena terminato un’altra edizione brillantissima di Amici nel ruolo di insegnante di canto mentre nell’edizione precedente aveva il ruolo di insegnante di ballo che per l’edizione appena terminata aveva ceduto a Raimondo Todaro: “Senza nulla togliere alla Carlucci, ritengo che tra i tanti torti subìti da Lorella Cuccarini ci sia stato quello di non assegnarle la conduzione di Ballando, proprio perché aveva avuto l’intuizione prima di tutti. Mi dispiacque molto, idealmente avrebbero dovuto darlo a lei”.

Infatti, prima che iniziasse Ballando con le stelle, Lorella Cuccarini aveva condotto Campioni di ballo nelle prima tre edizioni su Rete4 e nell’ultima su Canale5.

Secondo Salvati, essendo stato Campioni di ballo precursore di Ballando sarebbe stato più opportuno affidarlo a Lorella Cuccarini.

Su Paolo Bonolis: “L’edizione del Festival di Sanremo del 2005 fu funestata dalla morte di Alberto Castagna”

Invece, sull’edizione del Festival di Sanremo del 2005 condotta da Paolo Bonolis, durante la quale morì il conduttore Alberto Castagna,ha detto: “Devo dire che non credo all’obbligo del lutto e delle facce di circostanza. Noi ricordammo l’artista con un applauso e andammo avanti come è giusto che sia in qualsiasi spettacolo”.

E, ancora, ha aggiunto: “Demmo l’annuncio della scomparsa e lo ricordammo con eleganza”.

Però, ha anche voluto precisare che fu pesante rispettare la regola del ‘the show must gon on’, infatti ha definito così la serata dell’annuncio della morte improvvisa , per un’emorragia interna di Alberto Castagna, conosciuto come “il dottor Stranamore”: “E’ faticosissima”.

Invece, di come lavorarono lui e Paolo Bonolis a quell’edizione del Festival di Sanremo, ha detto: “Con lui ho avuto l’opportunità di inventare, di rivoluzionare. Ci piacque cambiare le regole”.