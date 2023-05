Amadeus interviene sui social: “C’è una cosa che non ho potuto fare ad Affari tuoi” e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni in cui l’Emila Romagna sta vivendo una tragedia a causa delle avverse e stravolgenti condizioni climatiche che la stanno mettendo in ginocchio, tantissimi personaggi famosi stanno spendendo parole per dimostrare tutto il loro appoggio e la loro vicinanza, Antonella Clerici si è commossa in trasmissione, e poi ci sono tantissimi altri conduttori che non si stanno occupando che di questo. Amadeus, che durante la puntata di Affari tuoi non ha rivolto neppure un pensiero a questa situazione così drammatica, è intervenuto sui social e ha spiegato il motivo.

Vediamo cosa ha detto.

Amadeus, molto colpito da ciò che sta vivendo questa popolazione flagellata da alluvioni e fiumi in piena che strabordano, ha scritto così su Instagram: “In questa ennesima giornata di pioggia qui a Milano il pensiero va a tutta l’Emilia-Romagna, tutte quelle zone che sono state colpite da questo dramma e disastro ambientale”.

Amadeus spiega perché non ha detto nulla in trasmissione al contrario di altri suoi colleghi

Amadeus, sui social ha scritto così: “Mi dispiace non aver salutato l’Emilia-Romagna durante le puntate di Affari tuoi che stanno andando in onda proprio in questo periodo, ma sono puntate registrate qualche giorno prima rispetto a quello che è accaduto”. E poi ha continuato così per dimostrare che, nonostante il suo silenzio, il pensiero suo e di tutti gli italiani, in questo momento è continuamente rivolto a loro

: “Vi sono vicino, vedo dalle immagini e dal telegiornale le difficoltà, il dramma che state vivendo, la vostra forza che vi permetterà di superare questo momento drammatico, sono con voi”.

Anche Laura Pausini ha scritto sui social: “Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie. Forza Romagna terra mia. Ti amo».