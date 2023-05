Verissimo, Isobel scoppia a piangere, la maestra Celentano: “Ecco cosa si merita”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, Isobel ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. La ballerina riceve due bellissime sorprese. Ecco le sue parole.

Isobel Kinnear, la nota ballerina della scuola di Amici è stata ospite nella puntata di Verissimo nella giornata di oggi. L’allieva, nonché ballerina preferita della maestra Alessandra Celentano, si è classificata quarta e nel salotto di Silvia Toffanin si è raccontata. La ballerina ha parlato di questa sua esperienza vissuta e poi ha ricevuto anche una bellissima sorpresa. Ma cosa è accaduto e cosa ha riferito la giovane allieva di Amici?

Isobel Kinnear l’ex allieva di Amici ospite a Verissimo

Isobel Kinnear, la ballerina e allieva dell’edizione di Amici che si è appena conclusa, è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. La ballerina è riuscita a conquistare il pubblico di Canale 5 grazie al suo grande talento ed anche per la bellezza. E’ stata la pupilla della maestra Celentano che per tutta la durata del programma. Nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, la giovane si è raccontata ed ha anche ricevuto ben due sorprese.

Isobel riceve due sorprese in studio

«Amici per me è stata un’esperienza fantastica e ho sentito tanto calore da parte del pubblico. Non me l’aspettavo così tanto affetto da parte di chi mi seguiva da casa, questo mi rende felice». Queste le parole dichiarate da Isobel, con la O, che si è così presentata anche al suo pubblico su Instagram. La prima sorpresa per lei è arrivata quasi subito e si è trattato della maestra Celentano che ha fatto l’ingresso in studio proprio per lei.«È ancora giovane e può migliorare in tante cose, ma il suo talento non si discute. Un talento a tutto tondo, una ragazza buona, onesta, generosa e grande lavoratrice. Ha una mentalità che devi avere per fare questo lavoro, si merita il successo». Queste le parole della maestra Celentano, che ha fatto così commuovere la ballerina.

Le parole della ballerina per la maestra Celentano

«Sarò sempre in debito con la maestra. Mi ha aiutato tanto», ha risposto Isobel. L’altra sorpresa per la ballerina è stata anche la sua mamma che è entrata in studio per lei.«Mia mamma è tutto per me, lei ha creduto più di me nei miei sogni», ha detto l’ex allieva di Amici che è rimasta piuttosto stupida nel vedere la sua mamma entrare in studio.