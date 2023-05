Verissimo, Arisa duro sfogo con Silvia Toffanin “Matta”, la reazione della conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 13 maggio, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto di Verissimo, tra tanti ospiti soprattutto i ragazzi di Amici, Arisa. La puntata è stata dedicata alla trasmissione di Maria De Filippi perchè oggi, 14 maggio, andrà in onda, in prima serata, la finale della trasmissione e tutti i telespettatori amanti del programma non sono più nella pelle. Arisa, voce strepitosa e insegnante di canto ad Amici, si è fatta intervistare, in collegamento, dalla compagna dell’amministratore delegato di Mediaset e vediamo cosa le ha svelato parlando, come è solita fare lei, a cuore aperto con estrema sincerità e lealtà.

Arisa: “la gente mi dice che sono matta”

Arisa ha raccontato a Silvia Toffanin, in occasione dell’intervista che ha rilasciato ieri nel suo salotto a Verissimo, che la gente la critica e ciò che più spesso si sente dire è che è matta. E ha così spiegato che lei riesce a sopravvivere alle dure critiche che le vengono mosse: “Se sei a posto con te stesso uno può dire quello che vuole”.

E poi ha rivelato cosa le fa più male: “La cosa che mi ha ferito di più è quando mi hanno detto che sono matta. Però adesso penso che si siano resi conto che è un mio modo di essere non è che sono matta”.

E la Toffanin le ha detto: “Sei molto sensibile, sei introspettiva”.

Arisa parla del suo ultimo brano “Non vado via”

Quando Arisa da Silvia Toffanin ha parlato del suo ultimo singolo “Non vado via”, ha spiegato alla conduttrice che non è dedicato ad un amore come credeva la padrona di casa.

E poi ha anche detto: “Io ho utilizzato questa metafora per raccontare un po’ una storia che mi riguarda molto da vicino, che vivo tutti i giorni con me stessa, il fatto di non sentirsi a volte all’altezza delle cose e voler mollare la spugna”.

Invece, su questa edizione di Amici ha detto che: “E’ stata un’edizione molto particolare, molto piena di emozioni”.

E poi ha aggiunto: “Sono stata per un anno a Roma, ho vissuto completamente da sola. Ho avuto tempo di dedicarmi a questo lavoro ma anche di dedicarmi a me stessa come mai avevo fatto. Quest’anno me lo ricorderò”.

Non ha poi svelato se per lei questo è stato l’ultimo anno ad Amici ma, poiché ha ringraziato tutti, in tanti hanno pensato che nella prossima edizione non ci sarà.