Bari, morte di Francesco Damiani, indagato per omicidio il conducente dell’auto, ancora gravissimi i quattro feriti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Indagato il 18enne alla guida per l’incidente sul lungomare di Bari

Un giovane di 18 anni è sotto indagine per omicidio stradale dopo l’incidente avvenuto nella notte sul lungomare di Bari, all’altezza di Torre Quetta. A perdere la vita è stato Francesco Damiani, coetaneo del conducente, che viaggiava con lui al momento del tragico incidente.

Auto fuori strada e ribaltamenti: i dettagli dell’incidente

L’incidente si è verificato quando l’auto su cui viaggiavano cinque ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Il veicolo ha concluso la sua corsa a pochi metri dalla costa. Francesco Damiani, uno dei passeggeri, è deceduto sul colpo. Gli altri quattro ragazzi sono rimasti feriti in modo grave.

Feriti gravi e ricoveri d’urgenza

Due dei feriti, tra cui il giovane sotto indagine, sono attualmente ricoverati nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari in coma farmacologico. Gli altri due ragazzi sono stati trasportati agli ospedali San Paolo e Di Venere e, nonostante le ferite riportate, non sono in pericolo di vita.

Indagini e accertamenti sulle cause

Sul luogo dell’incidente, al momento dell’arrivo dei soccorritori, tre dei ragazzi erano stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre due si trovavano ancora all’interno dell’auto. Gli inquirenti hanno immediatamente avviato le indagini, disponendo alcol test ed esami tossicologici su tutti i giovani coinvolti, compresa la vittima. Inoltre, sono stati sequestrati due telefoni cellulari ritrovati sulla scena dell’incidente, per accertare eventuali responsabilità.

Festa e tragico epilogo

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si erano allontanati da una festa in un locale nel centro di Bari poco prima dell’incidente.