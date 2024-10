L’ attore Michael Newman, star di Baywatch, è morto, era l’unico del cast ad essere un vero bagnino

0 Condivisioni Facebook Twitter

Michael Newman, attore noto per il suo ruolo nella serie tv Baywatch, è scomparso all’età di 68 anni. Newman, l’unico membro del cast che nella vita reale era un bagnino, ha preso parte a 150 episodi dello show, superato solo da David Hasselhoff per numero di apparizioni.

Baywatch e il successo internazionale

Michael Newman è stato tra i protagonisti più apprezzati di Baywatch, la celebre serie televisiva ispirata al lavoro dei Los Angeles County Lifeguards. La serie, trasmessa in Italia dal 1993 al 2001, ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. La saga si è conclusa definitivamente nel 2003 con un film tv.

La lotta contro il Parkinson

A Michael Newman è stata diagnosticata la malattia di Parkinson nel 2006. Negli ultimi anni, le sue condizioni di salute sono peggiorate a causa della malattia, e il 20 ottobre è deceduto per complicazioni cardiache. In una recente intervista rilasciata ad agosto alla rivista People, aveva riflettuto sulla sua battaglia contro la malattia: “Questa malattia terminale mi ha concesso molto tempo per riflettere, cosa che forse non volevo, ma mi ha portato saggezza. Il mio corpo è cambiato così lentamente che quasi non me ne accorgo, eppure mi viene costantemente ricordato che il Parkinson è ormai diventato il centro della mia vita”.

La carriera da vigile del fuoco

Nato a Los Angeles, durante la sua partecipazione a Baywatch, Michael Newman lavorava anche come vigile del fuoco. Anche dopo la conclusione della serie nel 2001, continuò a prestare servizio come pompiere, dimostrando il suo costante impegno nella vita reale accanto a quella da attore.