45enne non paga l’assegno di mantenimento ai figli ma posta sui social foto di cene in ristoranti di lusso, a processo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un meccanico di 45 anni di Frosinone è finito sotto processo per aver omesso il pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli. Le immagini pubblicate sui social dalla ex moglie lo hanno smascherato.

Le accuse

Il meccanico, accusato di non aver versato l’assegno mensile di 400 euro per oltre sei mesi, ha cercato di giustificarsi dichiarando difficoltà economiche e spese aggiuntive per la cura dei suoi genitori malati. Tuttavia, la sua versione è stata smentita dalle foto pubblicate su Facebook, dove è ritratto in ristoranti di lusso, sia in provincia di Frosinone che fuori.

La denuncia dell’ex moglie

L’ex moglie, insospettita dallo stile di vita del marito dopo la separazione, ha raccolto prove consistenti. Le immagini, catturate attraverso screenshot, mostrano l’uomo mentre cena con amici e consuma vini pregiati. Inoltre, ha coinvolto alcuni conoscenti per pedinare l’ex coniuge, ottenendo ulteriori testimonianze che dimostrano che il meccanico frequentava locali di alto livello.

Le prove presentate al giudice

La raccolta di foto, conversazioni e testimonianze è stata consegnata al giudice, supportata da una lista di persone pronte a confermare quanto scoperto. La donna, che fatica a tirare avanti con i due figli, sta lottando per ottenere il pagamento dei 400 euro mensili. Il meccanico è stato rinviato a giudizio e ora dovrà rispondere del mancato mantenimento davanti al tribunale.

La difesa

L’avvocato Pietro Polidori, difensore dell’imputato, dovrà dimostrare in tribunale che le accuse contro il suo assistito non sono fondate.