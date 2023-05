Eros Ramazzotti, scrive un post ma fa un’incredibile gaffe, poi chiede scusa, i fan senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti non è uno dei vip più attivi sui social ma, comunque, spesso scrive dei post e solitamente il web esplode di like. Infatti, Eros è un cantante amatissimo e seguitissimo e, oltre ad essere seguito lui per la sua storia di artista e per le splendide canzoni che scrive è anche seguito per il rapporto speciale che ha con la figlia primogenita, Aurora da poco diventata mamma, per la prima volta, del piccolo Cesare Augusto e anche con la ex moglie Michelle Hunziker con la quale il legame è ancora fortissimo tanto da essere stato ospite da lei nel programma Michelle Impossible e da aver fatto emozionare tutti per lo scambio di dolcezza che c’è stato.

Ma ieri, Eros Ramazzotti ha scritto un post sui social per il quale ha dovuto chiedere scusa e giustificarsi in modo simpatico. Vediamo cosa è successo e, soprattutto, quale è il contenuto del post così incredibile.

Eros Ramazzotti prima scrive un post e poi ammette di avere sbagliato e chiede scusa

Ieri, sabato 13 maggio, Eros Ramazzotti ha scritto sui social, e nella fattispecie su Instagram, una frase dello scrittore statunitense Mich Albom: “Quando guardi tua madre stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto”, per festeggiare la festa della mamma che, però, come tutti sanno non è stata ieri, sabato 13 maggio ma è oggi domenica 14 maggio.

Poi, quasi subito dopo, si è reso conto o qualcuno glielo avrà fatto notare di aver sbagliato giorno e si è immediatamente corretto scrivendo così: “Scusate, sono fuso … Naturalmente ho sbagliato giorno, sono fuso, ma va bene lo stesso. Volo”.

Eros su Aurora e Goffredo

Qualche tempo fa, Eros Ramazzotti ha detto così sulla figlia Aurora e il compagno Goffredo: “La cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo”.