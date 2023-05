Ballando con le stelle, Samantha Togni dopo l’addio lascia tutti a bocca aperta “Per Milly Carlucci la mia porta resta aperta”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci è al lavoro per preparare una nuova edizione di Ballando con le stelle che avrà inizio, come al solito, il prossimo autunno.

C’è assoluto riserbo sui nomi dei giurati che, secondo alcune fonti, sarebbero stati tutti riconfermati per altre è in forse la presenza di Selvaggia Lucarelli dopo i numerosi scontri sia con i ballerini che con i concorrenti ma nell’ultima edizione anche e soprattutto con i colleghi giurati.

In questi ultimi giorni, però, a stupire è stata un’ex insegnante di ballo che, dopo essere andata via, ora ha riaperto le porte alla conduttrice dello show del sabato sera di Rai 1. Stiamo parlando della amatissima Samantha Togni che, dopo l’esperienza di Ballando dove ricopriva il ruolo di ballerina e insegnante, ad un certo punto quel ruolo le è andato stretto e si è cimentata in altri programmi e, attualmente, conduce su Rai2 Per Me, in coppia con Filippo Magnini. Il programma tratta diversi temi tutti legati al benessere e cioè l’alimentazione, l’attività fisica.

Ora, però, Samantha Togni ha rilasciato un’intervista al settimanale NuovoTV in occasione della quale, ha fatto delle dichiarazioni molto importanti. Vediamo coa ha detto.

Samantha Togni: “Se la Carlucci mi richiamasse”

Samantha Togni, in occasione di un’intervista rilasciata a Nuovo tv ha dichiarato a proposito della scelta che fece tempo fa di lasciare Ballando con le stelle: “Sono andata via perchè il mio percorso da insegnante di danza si era concluso” e, quando il giornalista le ha chiesto se con un ruolo diverso tornerebbe, lei ha risposto così: “Mai dire mai. Ho concluso il mio ruolo di insegnante ma per il resto le porte sono aperte”.

Samantha Togni fa delle dichiarazioni su Amici di Maria De Filippi

Invece, nel ruolo di insegnante ad Amici, ha risposto così alla domanda specifica “Ad un invito di Maria De Filippi come reagiresti?”,: “E’ un programma giovane e divertente e sarebbe di sicuro una gran bella opportunità per me”.

Invece, di una partecipazione in qualità di concorrente a L’isola dei famosi, ha detto: “Escluderei questo tipo di programma. Ho avuto un contatto con Pechino Express per partecipare in coppia con Mario, ma le nostre vite sono davvero complicate e non possiamo assentarci per troppi mesi”, e poi con una battuta, ha rivelato: “La mia vita è già un reality”.