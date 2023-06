Arisa, nota attrice la umilia: “Ecco cosa è brava a fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa, la nota cantante e professoressa della scuola di Amici di Maria De Filippi, in questi giorni è finita al centro di una vera e propria polemica. La cantante, piuttosto famosa ed una delle più amate della canzone italiana, ha scatenato la dura reazione di un’attrice. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Arisa, la cantante e professoressa della scuola di Amici di Maria De Filippi, in questi giorni è finita al centro di una polemica. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’artista è stata ospite del programma La Confessione, ammettendo che le piace Giorgia Meloni. La cantante, poi, si è lasciata andare ad una riflessione e le sue parole hanno scatenato la polemica.

L’attrice Debora Villa si scaglia contro la cantante

“Le sue posizioni non sono aperte, però secondo me lei si comporta come una mamma severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha quattro e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e quattro, e a volte sembra che uno dei quattro sia penalizzato”. Queste le parole di Arisa, che ha confessato di aver rinunciato al Pride di Milano. In seguito al suo intervento, la cantante è stata duramente attaccata dall’attrice Debora Villa.“La pensi in maniera diversa? Va benissimo così. Però addirittura rivoltare la frittata e dire alla comunità LGBT che non è accogliente e condanna chi la pensa diversamente mi sembra un filino eccessivo“. Queste le parole dichiarate dall’attrice nei confronti della cantante.

Ecco perchè Arisa ha rinunciato di partecipare al Pride di Milano

Quest’ultima ci ha tenuto a chiarire di aver rinunciato di partecipare al Pride di Roma e Milano in seguito alle polemiche scatenate con le sue affermazioni sulla comunità LGBT.“Al mio manager è stato consigliato da parte di organizzatori di dirmi di non presentarmi a causa dell’ipotesi che alcuni membri della comunità possano in qualche modo mettermi in imbarazzo”, ha aggiunto poi Arisa. A commentare ancora l’accaduto è stata la comica Debora Villa che si è scagliata contro la cantante ed ha utilizzato delle parole abbastanza dure.“Qui si sta parlando che la destra e la signora Meloni che tu definisci una mamma severa che è spaventata, è fascista fondamentalmente. Quindi non solo denigra e discrimina la comunità tutta e anche le donne. Mentalità proprio super aperta”.