La vita in diretta, Gigi D’Alessio: “Ho un record assoluto” e Alberto Matano commenta

Ieri, mercoledì 31 maggio è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta, come al solito, da Alberto Matano. Tanti gli ospiti che hanno allietato il momento del tavolo, il segmento pop della trasmissione e poi, verso la fine della puntata, Matano si è collegato con Gigi D’Alessio che gli ha raccontato del suo show. Ecco cosa ha detto.

Gigi D’Alessio racconta del suo show Uno come te-Ancora insieme e svela: “E’ un record assoluto”

Quando la puntata di ieri de La vita in diretta era quasi terminata e mancava solo l’ultimo ospite, è arrivato Gigi D’Alessio in collegamento che ha raccontato ad Alberto Matano e a tutto il pubblico de La Vita in diretta cosa accadrà al suo show Uno come te-Ancora insieme.

Si tratta di un concerto che D’Alessio farà a Napoli e che andrà in onda oggi, giovedì primo giugno su Rai1. Gigi D’Alessio ha detto: “Domani vi stupiremo con effetti speciali, sicuramente sarà un karaoke gigantesco nella piazza più bella di Napoli. Sarò con tanti amici, Biagio Antonacci, Tananai, Lazza, Pio e Amedeo, Alessandro Siani, LDA, Serena Rossi, Elodie… Insomma, ci sarà un tripudio, per la prima volta è un record assoluto: cinque giorni in piazza del Plebiscito”.

La reazione di Alberto Matano

Gigi D’Alessio ha così raccontato che si tratterrà di

cinque serate con tantissimi amici, infatti, oltre a quelli sopra citati, ce ne saranno ancora tanti: Max Pezzali Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla. D’Alessio canterà sia da solo che con altri artisti le sue canzoni più belle Quanti amori, a Una magica storia d’amore, da Mon amour, Como suena el corazon, Non dirgli mai, Buongiorno.

Poi, uno spazio sarà anche dedicato allo scudetto e per questo sul palco salirà anche il Presidente Aurelio De Laurentiis insieme ai campioni del Napoli, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone.

Alberto Matano si è entusiasmato di fronte a tali anticipazioni e ha commentato così: “Bellissimo show” e ha chiuso il collegamento molto felice, facendo l’imbocca al lupo a Gigi D’Alessio.

Ora non resta che attendere stasera per gustare questo spettacolo per il quale ci sono tutte le premesse che sarà strepitoso.