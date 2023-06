Paola Ferrari non le manda a dire contro Fabio Fazio: “Sono contenta che vada via” e sulla Leotta: “Se l’ha fatto lei lo posso fare anch’io”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Ferrari è stata ospite da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora e alle domande dei due conduttori ha risposto con estrema sincerità non addolcendo neppure le parole che ha usato. Vediamo cosa ha detto su Fabio Fazio e su Diletta Leotta, la sua collega con cui, non è un mistero, che non corra buon sangue.

Paola Ferrari non usa mezzi termini contro Fabio Fazio: “Sono contenta che vada via”

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari hanno intervistato la giornalista Paola Ferrari a Un Giorno da Pecora, e quella è stata l’occasione per la Ferrari di esternare il suo pensiero sull’addio di Fabio Fazio alla Rai, senza fare giri di parole: “Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario. Il cambiamento che ho preferito è stato sicuramente quello di Rai Sport“.

E alla domanda diretta: “Lei non amava la precedente direzione firmata De Stefano?”, ha risposto così: “Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la testata. Ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile”. Invece, a proposito di una sua eventuale nomina come direttore di Rai Sport, ha risposto: “Siete matti? Io penso di essere una buona giornalista ed una buona conduttrice ma non sono adatta a dare ordini”.

Paola Ferrari lancia una stoccata a Diletta Leotta

Invece, a proposito dei suoi futuri programmi ha detto che non c’è nulla nell’immediato: “No, assolutamente no, lo posso giurare. Credo ci possa esser la possibilità che torni a fare quello che facevo, ma non è che domani mi mandano a condurre Sanremo. Anche se sono l’unica giornalista sportiva a non esserci andata, ci sono state la Leotta, la D’Amico”. E all’ennesima domanda: “È più contenta della partenza di Fabio Fazio o dell’addio di Lucia Annunziata?”, lei ha risposto: “Della partenza di , l’Annunziata la stimo molto, la conosco da anni, abbiamo posizioni politiche diverse ma è una donna che ha tanto coraggio”. E poi della Meloni ha detto: “Basta vedere il risultato di queste ultime elezioni, si vede che gli italiani la apprezzano”.