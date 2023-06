Elettra Lamborghini, la sua dichiarazione colpisce: «Mi sento in colpa a guadagnare più di un medico»

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini sta per partire con un nuovo tour ed è appena uscito il suo nuovo disco, Elettraton. L’ereditiera ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vanity Fair, in occasione della quale si è molto raccontata e ha fatto anche una dichiarazione forte. Vediamo cosa ha detto.

Elettra Lamborghini: «Mi sento in colpa a guadagnare più di un medico»

La cantante, 29enne, ha più di sette milioni di follower su Instagram e ha, per l’immediato, tantissimi progetti, appuntamenti e scadenze: il 2 giugno uscirà il suo nuovo disco, Elettraton e per questo traguardo non sta più nella pelle, poi Disney+ l’ha chiamata per il prossimo Italia’s Got Talent. E, inoltre, la sua vita privata va a gonfie vele accanto al marito Afrojack.

La giornalista di Vanity Fair le ha chiesto: “

Elisa Esposito, la prof di corsivo, ha detto: «Se guadagni 1300 euro al mese è colpa tua». Che ne pensa?” e, lei in modo molto schietto e sincero come è sempre, ha risposto così: «Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce».

A poi ha aggiunto: «Mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite».

Elettra Lamborghini parla del rapporto con il marito

Elettra Lamborghini ha spiegato alla giornalista che ha conquistato il marito con la sua bontà:«Mi ha vista esattamente come tutti gli altri: una ragazza buona, genuina, che non farebbe male a una mosca, qualità oggi assai difficile da trovare. E poi non ho avuto tante esperienze per fare dei paragoni. Quando l’ho visto mi sembrava di conoscerlo da sempre, non potevo trovare meglio di così».

Poi ha anche detto di non avere nemici anche se nell’ambiente lavorativo le è capitato di litigare e ha rivelato di amare tantissimo i Pinguini Tattici Nucleari perché loro: “ …fanno davvero canzoni meravigliose».