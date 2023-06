Rita dalla Chiesa sul matrimonio tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: “Cosa penso di questa notizia”

0 SHARES Condividi Tweet

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi convoleranno presto a nozze? Una collega ha rotto il silenzio ed ha espresso il suo punto di vista al riguardo.

Silvia Toffanin sta diversi anni sta insieme a Piersilvio Berlusconi, con il quale ha costruito una bellissima famiglia insieme ai loro due figli. Ad ogni modo i due non sono ancora convolati a nozze e di questo mancato matrimonio se ne è parlato in diverse occasioni. In queste settimane si è tornai a parlare di queste ipotetiche nozze tra i due che potrebbero arrivare a breve. A commentare questa notizia ci ha pensato la conduttrice e neo Deputata della Repubblica Rita Dalla Chiesa. Ma cosa ha riferito quest’ultima?

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi presto convoleranno a nozze?

Torniamo a parlare di Silvia Toffanin e di Piersilvio Berlusconi e delle loro nozze mancate. Nonostante i due stiano insieme da diversi anni, non hanno mai fatto il grande passo. In queste settimane si è parlato della possibilità che Silvia e Piersilvio possano finalmente diventare marito e moglie. A commentare la notizia è stata Rita Dalla Chiesa, la conduttrice e neo Deputata della Repubblica tra le fila di Forza Italia che ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Il giornalista ad un certo punto ha chiesto alla conduttrice cosa nei pensi delle voci di corridoio circolate in questi giorni sull’eventuale matrimonio tra la Toffanin e Berlusconi.

Rita Dalla Chiesa si esprime su queste ipotetiche nozze

“Farebbero un bel regalo a Silvio Berlusconi”, ha detto la conduttrice. Rita Dalla Chiesa ha tenuto a poi a fare una precisazione, ovvero che queste sono comunque delle decisioni personale e che ovviamente nessuno deve entrare nel merito e mettere bocca.“Credo che siano decisioni personali che riguardano soltanto loro, per cui non vorrei entrare nel merito…”, queste ancora le parole della conduttrice, la quale ha aggiunto che Silvia e Berlusconi formano comunque una bella coppia.

Le parole della conduttrice su Silvia Toffanin

Anche nel corso di un’altra intervista che la Dalla Chiesa ha rilasciato a Nuovo, si era espressa sulla relazione tra Silvia e Berlusconi.“Hanno sempre formato una bellissima coppia e continueranno a farlo, che si sposino o meno…“. Queste le parole di Rita che ha speso delle bellissime parole nei confronti di Silvia dicendo di lei che è una donna deliziosa.