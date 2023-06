E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici preoccupa i fan: “Cosa mi aspetta”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici ha dei problemi di salute da qualche settimana. A breve dovrà fare delle visite o addirittura sottoporsi ad un’intervento. Ecco le sue parole.

Antonella Clerici, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno nel corso dell’ultima puntata si è lasciata andare ad una confessione, seppur inavvertitamente. A quanto pare la conduttrice ha dei problemi di salute e di questo ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata della sua trasmissione. Già da diverse settimane la conduttrice non ha fatto mistero del fatto che abbia dei problemi di salute. Dapprima ha parlato di un dolore alle costole che non le dava la possibilità di muoversi bene e di respirare. Poi è arrivata una febbre improvvisa che non le ha permesso di condurre il programma. Nel corso della puntata andata in onda il 1 giugno, la Clerici ha raccontato ancora di avere dei disturbi. Ma andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali siano le condizioni di salute della conduttrice.

Antonella Clerici sta avendo dei problemi di salute

Antonella Clerici da diverse settimane purtroppo sta avendo dei problemi di salute non indifferenti. Come abbiamo già anticipato, nelle scorse settimane la conduttrice ha confessato al suo pubblico di aver avuto un dolore alle costole che non le permetteva di muoversi bene e di respirare. Poi Antonella ha avuto la febbre anche abbastanza alta, per colpa della quale ha saltato qualche puntata di E’ sempre mezzogiorno.

Cosa ha riferito la conduttrice nel corso di una puntata di E’ sempre mezzogiorno?

Nel corso della puntata andata in onda giovedì 1 giugno, Antonella ha parlato ancora al suo pubblico, dicendo che purtroppo il periodo negativo per lei non è passato. La conduttrice ha confessato di dover fare delle visite e forse anche un’operazione.

La confessione della conduttrice “Devo fare un bel tagliando”

“Io non posso né ridere né piangere perché ho fatto un’operazione alle gengive. Sono dei tagliandi dopo un tot di chilometri”.Queste le parole dichiarate dal cuoco Sergio Barzetti, alle quali la conduttrice ha replicato dicendo “Anche io ora devo fare un bel tagliando purtroppo c’è bisogno”. La conduttrice in questo modo ha voluto far sapere di doversi sottoporre a delle visite o forse a qualche operazione che però risulta necessaria.