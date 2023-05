È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici lascia i telespettatori senza parole: “Infatti ci cacceranno”, la conduttrice lascia intendere che avrà la stessa sorte di Fabio Fazio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de E’ sempre mezzogiorno condotta dalla amatissima Antonella Clerici. La Clerici, che è sempre stata diretta e ha sempre messo al corrente il suo pubblico di tutto ciò che le stava capitando, sia nella vita lavorativa che in quella privata, ieri ha detto una frase molto sibillina che, però, i telespettatori hanno colto solo in un senso e per questo si sono anche molto preoccupati. Vediamo cosa ha detto Antonella Clerici in puntata.

Antonella Clerici: “Infatti ci cacceranno”

Ieri, giovedì 25 maggio, Antonella Clerici ha condotto un’altra puntata de E’ sempre mezzogiorno insieme a tuta la sua affiatatissima squadra.

Poco dopo l’inizio della puntata, a un certo punto, la conduttrice si è accorta che un’assistente di studio era per terra, con le ginocchia sul pavimento, intenta ad aggiustare il pavimento che presentava qualcosa che non andava.

La Clerici subito ha smesso di parlare e ha detto: “Interrompo la trasmissione. Che stai facendo?“, e l’assistente le ha risposto: “Si è rotto un pezzo di pavimento e avevo paura che qualcuno cadesse!“.

A quel punto la Clerici è ritornata alla sua postazione, dietro i fornelli e ha commentato così ciò che era appena accaduto in diretta: “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo! Prima o poi infatti ci cacceranno, ma non importa, fa niente”.

A tutti è sembrata una frecciatina alla dirigenza Rai che in questo periodo viene tirata molto in ballo perché ha fatto scalpore l’addio di Fabio Fazio, dopo 40 anni, alla Rai e il trasferimento su Nove.

Antonella Clerici contro i “gastrofighetti”

Qualche giorno fa, dopo che Benedetta Rossi si era sfogata sui social per gli attacchi continui che riceve la Clerici si è sfogata con queste parole: “I gastrofighetti hanno stancato e non se ne può più, la cucina non deve essere snob deve essere pop! Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito”.

E poi ha continuato con così: “Quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi”.

E, ancora: “E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse “non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda”.