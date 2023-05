Amici, Albe di pubblica un tweet “Ho fatto il test delle allergie” e scoppia la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Albe, il cantante di Amici pubblica un tweet e scatena la rabbia dei suoi follower. Insulti e minacce, il giovane interviene e si scusa.

Amici 21 si è concluso ormai da qualche giorno, ma alcuni protagonisti non hanno mai smesso di rimanere sotto i riflettori. In queste ore sta facendo parecchio discutere quello che sta accadendo ad Albe, uno dei protagonisti di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Nello specifico, Albe nella serata di ieri è finito al centro di una polemica nata su Twitter. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Albe, il cantante di Amici finisce al centro della polemica

Albe nella serata di ieri, mercoledì 25 maggio è finito al centro di una polemica sui social e nello specifico su Twitter. L’ex allievo di Amici 21, ha pubblicato un tweet che è apparso del tutto ironico. “Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti“, queste le parole scritte dall’ex allievo di Amici che hanno scatenato una vera e propria polemica. Dopo la pubblicazione del tweet, infatti, è sorta una polemica infinita sui social e tanti hanno iniziato a commentare, criticando Albe riservandogli delle cattiverie davvero incredibili.

Il post del cantante preso d’assalto, insulti e minacce

Qualcuno ci è andato giù in modo abbastanza pesante, tanto da arrivare alle minacce. Visto quando accaduto, il cantante non è potuto non intervenire subito dopo, facendo delle precisazioni. Albe ha infatti spiegato che si è trattato di un post ironico e si è scusato con chi ha pensato che si trattasse di un post offensivo.

Le precisazioni di Albe, le scuse e poi cancella il post

“Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto. Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro”. Questa la precisazione del cantante di Amici che per evitare ulteriori polemiche, ha così deciso di cancellare il tweet.