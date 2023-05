Amici, dopo la vittoria di Mattia si scatena una valanga di polemiche, interviene Todaro e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 14 maggio è andata in onda la finale di Amici che ha decretato il vincitore, Mattia Zenzola.

Ma oggi lunedì, sui social, si è scatenata una polemica incredibile per questa vittoria e Raimondo Todaro ha deciso di intervenire e di dire la sua.

Vediamo cosa è successo.

Vince Mattia Zenzola e sui social si scatena la polemica

A fronte della vittoria del ballerino Mattia Zenzola, i fan di Angelina e Isobel hanno scatenato una grossa polemica.

Il post di Raimondo Todaro mette tutti a tacere

Raimondo Todaro, dopo aver letto uti i post di protesta ha scritto così: “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”.

Ma poi ha anche voluti ringraziare e ha scritto: “Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle persone che hanno dato a Mattia l’opportunità di alzare quella coppa che desideravamo da due anni. È stata una serata indimenticabile, una sofferenza continua per me che non avevo modo di sfogarmi. Vincere da insegnante è mille volte più bello che vincere da ballerino”.

E poi ha continuato: “Mattia è un talento che è cresciuto molto nella scuola di Amici e sono sicuro che ieri sia stato solo l’inizio di una carriera meravigliosa. Grazie a Benedetta Vari per essergli stato vicino, ti voglio bene. E poi grazie a tutti i professionisti che lo hanno seguito h24 specialmente ad Umberto e Francesca Tocca”.

E poi ha concluso: “Come ultima foto della stagione ho voluto mettere quella con Arisa perché ho trovato un’amica, una persona speciale ed un’anima pura, tvb. Grazie a tutte le persone che lavorano in questa trasmissione meravigliosa che mi ha regalato qualche figlioletto e qualche amico in più. Non si molla mai”.

A proposito della prossima edizione di Amici, Tv Blog ha scritto così: “Pare siano in uscita due professori della scuola. Il primo sarebbe Todaro, che quasi certamente non sarà confermato per l’anno prossimo. A settembre potrebbe non tornare anche Arisa. In questo caso sembra che la cantante voglia concentrarsi sulla sua carriera di musicista, forse tenterà di andare al Festival di Sanremo”.