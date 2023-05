Mattino Cinque, Federica Panicucci al veleno: “Te ne stai approfittando solo per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa mattina, lunedì 15 maggio è andata in onda un’altra puntata di Mattino 5 condotta, come al solito, da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Anche a Mattino 5 si è affrontato il tema della presunta veggente, Maria Giuseppa Scarpulla e nei suoi confronti la conduttrice non è stata affatto tenera.

Vediamo cosa le ha detto.

Federica Panicucci durissima contro la presunta veggente

Federica Panicucci ha esternato l’idea che ha della presunta veggente senza farsi troppi problemi e ha detto così: “Signora Scarpulla non sono i media che approfittano di lei, ma è lei a farlo visto che approfitta delle ospitate in televisione, ama andarci e fare anche conferenze stampa”.

Poi l’inviato Paolo Capresi ha fatto sapere che, a breve, verranno dissequestrati i manufatti abusivi del terreno dove la donna si riunisce con i suoi fedeli.

Poi la Panicucci ha anche detto: “Noi siamo fiduciosi che Maria Giuseppa verrà ospite, sono sicura. La aspettiamo anche qui. Anche lei direttore Badaloni, rilasci un’intervista o venga in diretta”.

Federica Panicucci criticata per la scelta di condurre Back to school

Qualche giorno fa, Luca Tiraboschi, produttore e capo progetto di programmi Mediaset ha scritto così sui social: ““Mi chiedono un giudizio su Back to school. Esito, lo trovo (eh!) indelicato. Insistono. Quindi dico: Ciofecone mondiale! Dispiace e sorprende che Federica Panicucci (N.1 assoluto) si infili in questo pastone precotto e scopiazzato! Ma non la consiglia più Lucio Presta?”. Immediata è arrivata la risposta dell’agente, marito di Paola Perego, chiamato in causa che ha risposto così: “No, come sai ci pensa il suo compagno”.

Qualche tempo fa, Federica Panicucci è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e, in quell’occasione ha parlato del suo adorato papà che non c’è più e ha detto così alla conduttrice, compagna di Piersilvio Berlusconi, Silvia Toffanin che si è molto commossa: “Io lo abbracciavo tantissimo, sapevo che sarebbe andato via dopo poco e quindi era come se volessi tenerlo con me. Ancora non ho elaborato la sua scomparsa. È stato così veloce”.