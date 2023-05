Nino Frassica gela Fabio Fazio, la battuta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni non si parla d’altro che dell’addio di Fabio Fazio alla Rai dopo quarant’anni che svolgeva il suo lavoro in quella azienda. Ne hanno parlati tutti, innanzitutto ne ha parlato lo stesso Fazio in apertura di puntata di ieri di Che tempo che fa e, stamattina Fiorello, nella sua trasmissione Viva radio 2. Poi, sui social ne ha parlato anche Selvaggia Lucarelli ma ciò che ha divertito di più è stata la battuta di Nino Frassica. Vediamo cosa ha detto Fazio e poi anche la Lucarelli che, con le sue parole, ha anche un po’ sorpreso.

Fabio Fazio spiega che andrà via dalla Rai

Fabio Fazio ha annunciato così che non lavorerà più in Rai: “Il mio lavoro continuerà altrove. Non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni e me ne sono reso conto. Continuerò a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni. Non posso che esprimere gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai. Conserverò solo un ricordo meraviglioso”. Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua su questa questione sui social e, su facebook, ha detto: “All’inizio ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io…Poi per fortuna ho scoperto che va tutto bene, ha chiuso un contratto milionario con Discovery…”. E poi: “Ha sempre fatto politica, almeno su alcuni temi come l’immigrazione. Ha scelto ospiti, spesso politici e intellettuali, vicini alle sue idee evitandone altri”.

E, ancora: “Ha fatto quello che fa chi ora sta al governo: politica”, per poi concludere così: “Non ho sempre amato quello che ha fatto, non ho sempre amato ospiti, metodo e certe volte pure esecuzione”.

La battuta di Nino Frassica gela Fabio Fazio

Ieri, durante la puntata di Che tempo che fa, al momento del tavolo, quando erano tutti riuniti sia le presenze fisse come Nino Frassica che gli ospiti, Frassica ha fatto una battuta che sulle prime ha fatto restare di ghiaccio Fazio ma poi sono scoppiati tutti a ridere. Infatti, il comico siciliano ha detto con tono serio e preoccupato a Fazio: “Al tavolo siamo 13… non vorrei che portasse male e ci tolgono la trasmissione”.