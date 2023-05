Francesco Totti e Noemi Bocchi cambiano casa perchè lui vuole stare vicino ai figli

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di lasciare casa a Roma Nord per un motivo ben specifico. Ecco l’indiscrezione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia molto affiatata e lo hanno dimostrato in diverse situazioni. Non è di certo una novità il fatto che i due siano andati a convivere alcuni mesi fa, in un appartamento sito a Roma Nord. Ebbene, è notizia degli ultimi giorni il fatto che i due abbiano preso una decisione, ovvero quella di lasciare questa casa, trasferendosi in un’altra zona della Capitale. Ma per quale motivo?

Francesco Totti vuole cambiare casa, trasferimento in vista

Francesco Totti e Noemi Bocchi da novembre vivono insieme in un appartamento sito a Roma Nord. Ad ogni modo, l’ex capitano della Roma abbia preso una decisione, ovvero lasciare questo appartamento e trasferirsi in un’altra zona della capitale. E’ questa l’indiscrezione che ha diffuso la sezione Roma di Repubblica, che spiega anche il perchè Totti abbia preso questa decisione. L’ex capitano della Roma vorrebbe stare più vicino ai figli Cristian, Chanel e Isabel che vivono in zona Eur, nell’appartamento che Francesco ha condiviso con Ilary per tanti anni. Noemi non ha potuto che assecondare il suo compagno e di conseguenza i due starebbero valutando diverse proposte.

Francesco e Noemi pronti a lasciare il superattico a Roma Nord, Totti vuole avvicinarsi ai figli

“Totti e la compagna Noemi Bocchi hanno deciso di dare un’occhiata al mercato immobiliare dell’Eur, una zona che l’ex capitano giallorosso conosce ormai come le sue tasche”. Questo quanto si legge su Roma Repubblica. Francesco e Noemi a breve lasceranno il superattico che hanno preso in affitto lo scorso novembre a Roma Nord per trasferirsi nella nuova casa. Stando alle indiscrezioni, questa nuova abitazione dovrà essere abbastanza grande, con almeno 3 o 4 camere da letto, per poter ospitare i figli di entrambi ed ovviamente non dovranno mancare gli spazi esterni.

Le proposte valutate dall’ex capitano della Roma

Sempre secondo quanto riferito da Roma Repubblica, Totti e Noemi avrebbero già valutato alcune proposte, tra cui un attico sito in via Copenaghen con tanto di palestra e piscina privata, con vista sull’Eurosky Tower. Inoltre, avrebbero anche valutato una villa al Torrino, con ufficio e box auto ma da ristrutturare e per questo potrebbe essere stata già esclusa.