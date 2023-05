Oggi è un altro giorno, per la stagione prossima via Serena Bortone, chi arriva

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone sostituita, il governo della Meloni fa fuori la conduttrice e il suo programma. Le donne in lizza per sostituirla.

Oggi è un altro giorno è il programma tanto amato di Rai 1 che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. Ebbene, dallo scorso mese di marzo si rincorrono delle voci relative ad una possibile chiusura del programma, che rischia di non tornare la prossima stagione televisiva. Dopo tante indiscrezioni, adesso la decisione sembra sia stata presa e di conseguenza queste voci si sono rivelate fondate. Ma chi prenderà il posto di Serena Bortone?

Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone sostituito

Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 14.00, sulla base delle notizie che sono circolate in questi giorni non tornerà il prossimo anno. Il governo Giorgia Meloni, avrebbe così deciso di non rinnovare Serena Bortone per il prossimo anno. Il motivo? Si dice che la conduttrice abbia “ideali troppo di sinistra” e dunque per questioni politiche, Serena ed il suo programma sarebbero stati fatti fuori dai palinsesti della prossima stagione televisiva.

Il Governo Meloni fa fuori il programma di Rai 1, chi sarà la sostituta della Bortone?

L’indiscrezione A diffondere questa notizia è stato TvBlog. “Una delle poche certezze della nuova Rai targata Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale, è, come anticipato da TvBlog, la sostituzione di Serena Bortone e del suo Oggi è Un Altro Giorno“. Questo quanto si legge sul blog, che ha anche annunciato il fatto che il nuovo responsabile del daytime sarà Angelo Mellone. Per quanto riguarda i sostituti di Serena Bortone e del suo programma, al momento il nome più in voga è quello di Roberta Capua, ma si parla anche di Roberta Morise, Carolina Rey ed Elena Santarelli.

L’indiscrezione che circonda da giorni

“L’obiettivo, a quanto si apprende da fonti vicine a Viale Mazzini, è cambiare modello narrativo. Tradotto: un programma più stiloso e meno caciarone, con all’interno un segmento dedicato al factual, il genere tv che consiste nel racconto della realtà senza filtri e che funziona soprattutto nel pubblico femminile. Perfetto, nelle idee dei dirigenti Rai, per trainare la soap opera Il paradiso delle signore”. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per conoscere la scelta definitiva.