Alena Seredova ancora con il dente avvelenato contro Buffon e Ilaria D’Amico “Non dimentico”

Alena Seredova ha rilasciato un’intervista a Oggi parlando delle prossime nozze con Alessandro Nasi che avverranno il prossimo 17 giugno a Noto.

Alena Seredova, ex moglie di Gianluigi Buffon dopo la fine del matrimonio con quest’ultimo è pronta a convolare a nozze con il suo nuovo compagno, dal quale ha avuto una figlia. L’ex modella convolerà a nozze con Alessandro Nasi il prossimo 17 giugno. Il compagno è il cugino degli Elkann e la cerimonia, ovviamente civile si svolgerà a Noto in Sicilia. A parlare è stata proprio lei, che ha svelato alcuni retroscena inediti.

Alena Seredova, l’annuncio sulle prossime nozze

Alena Seredova, ex modella ed ex moglie di Gigi Buffon in questi giorni è tornata a parlare della sua relazione con il compagno Alessandro Nasi, annunciando le nozze. L’ex modella dopo la fine del matrimonio con il portiere, ha conosciuto il suo attuale compagno, dal quale ha anche avuto una figlia. Adesso i due sono pronti a fare un grande passo ed il prossimo 17 giugno si uniranno in matrimonio.

Le nozze tra Alena e Alessandro Nasi a Noto

“Pensavo di stare bene da sola, ma poi è arrivato il mio amore. E ha avuto resistenza e pazienza. Ci sposiamo il 17 giugno a Noto, un posto dove né io né Alessandro, siamo mai stati. Vogliamo che per entrambi sia una sorpresa, un ricordo unico“. Queste le parole dichiarate da Alessandro Nasi nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi. Alena ovviamente ha alle spalle un altro matrimonio, quello con Gianluigi Buffon avvenuto nel 2011. Da questa relazione molto importante per entrambi sono nati due figli, ovvero Louis Thomas che oggi ha 15 anni e David Lee di 13.

La frecciata di Alena per Buffon

Come ben sappiamo, il loro matrimonio è finito perchè Buffon si è innamorato di un’altra donna ovvero Ilaria D’Amico. Nel corso dell’intervista, Alena ha lanciato una frecciatina al suo ex, dicendo “Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica“. Poi, l’ex modella ha aggiunto dell’altro.“Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda“. Insomma, nonostante i due non stiano più insieme da tempo, Alena continua a non dimenticare il male ricevuto dal suo ex marito.