Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia ma commette un errore, tutto il web se ne accorge

Alessandro Basciano ha fatto un omaggio alla sua piccola Cèline Blue, tatuandosi il suo nome ma in molti hanno notato l’errore. Ecco cosa è accaduto.

Alessandro Basciano e la compagna Sophie Codegoni qualche giorno fa sono diventati genitori di una splendida bambina, che hanno già presentato sui social. Spesso i due condividono dei momenti trascorsi insieme alla loro piccolina, così come sono soliti fare. Ad ogni modo, proprio lui Alessandro ha deciso di fare un gesto molto importante, ovvero si è tatuato il nome della figlia, ma purtroppo ha commesso un errore davvero molto grave. Difficile da immaginare, ma è andata davvero così, il nome della figlia è stato scritto in modo sbagliato. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni diventano genitori della piccola Cèline

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati genitori da pochi giorni della piccola Cèline Blue. A circa dieci giorni da lieto evento, proprio lui Alessandro ha decido di fare un omaggio alla figlia, ed ha tatuato il suo nome sul suo petto. Basciano ha così pubblicato una Instagram stories, facendo vedere la scritta che si è tatuata sul pettorale. L’ex gieffino ha scritto semplicemente Cèline Blue, con una grande corona.

Alessandro si è tatuato il nome della figlia, molti notano un errore

Ad ogni modo, subito dopo la pubblicazione della foto, qualcuno ha notato qualcosa di strano. Si è trattato di un errore di ortografia che alcuni hanno fatto notare. Secondo alcuni follower, infatti, entrambi i nomi avrebbero dovuto avere la lettera maiuscola. Di conseguenza, il nome Cèline è stato scritto correttamente, mentre blue è stato scritto in minuscolo. Se per alcuni questo errore è stato può apparire banali, per altri no, visto che si tratta pur sempre di un errore. Alessandro non si è comunque espresso al riguardo.

Il primo figlio di Basciano conosce la sorellina

Detto questo, Alessandro e Sophie sono al settimo cielo per l'arrivo della loro piccolina. Per l'ex gieffina si tratta della prima figlia, mentre Basciano era già diventato papà di un bambino avuto da una precedente relazione che è finita da parecchio tempo. Il piccolo ha già conosciuto la sorellina ed è innamorato pazzo di lei.