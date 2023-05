La vita in diretta, Alberto Matano: “Sono più bello io di lui e dimostro anche meno anni”, grande imbarazzo tra gli ospiti in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha stupito un po’ tutti per aver dichiarato senza falsa modestia: “Io sono più bello di lui”. Vediamo di chi si stava parlando.

Alberto Matano senza mezzi termini: “Ho qualche anno in più e sono più bello.”

Ieri, nella puntata de La vita in diretta si è parlato del miliardario, Bryan Johnson che ha deciso di iniettarsi un litro di sangue del figlio adolescente per sembrare più giovane. Tra gli ospiti al tavolo di Alberto Matano per la parte pop del programma è stato manifestato sdegno verso questa scelta che, oltre ad essere irragionevole perché non ha alcuna base scientifica, è anche molto pericolosa. Tutti gli ospiti erano assolutamente contrari e poi è intervenuto il padrone di casa, Alberto Matano che ha dichiarato così: “Li porta malissimo i suoi 45 anni sembro molto giovane io che siamo quasi coetanei, anzi ho qualche anno in più e sono più bello.”

Alberto Matano fuori di sì: “E’ una cosa schifosa”

Ieri, a La vita in diretta si è parlato dell’alluvione in Emilia Romagna e di quanti sciacalli stano godendo della situazione di abbandono delle case per saccheggiarle.

Alberto Matano ha detto così: “Ci sono degli sciacalli che si spacciano per volontari e invece hanno il solo obiettivo di derubare questa gente che ha già perso tutto, una cosa veramente schifosa”. Poi si è collegato con l’inviata Caterina Varvello che ha intervistato alcuni cittadini dei comuni devastati dall’alluvione che hanno ammesso: “Si vedono girare delle brutte facce”.

A seguire è anche intervenuta Elenoire Casalegno che ha detto: “Ravenna è la mia città, ho passato questi giorni sotto stress e con grande tensione, mi sono sentita continuamente con mio papà. Per fortuna il centro della città si è salvata grazie agli agricoltori che hanno dato una soluzione deviando l’acqua”. E poi di

Conselice, che è uno dei paesi più flaggellati ha detto: “Conselice è una conca, lì la situazione è difficile e serviranno ancora dei giorni”.

E, purtroppo, Matano ha confermato che ci vorranno almeno 10 giorni prima di riuscire a liberare il comune dall’acqua.