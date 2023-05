Oggi è un altro giorno, Serena Bortone inviperita: “Non era questo che volevo”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone che, ad oggi, non si sa ancora se condurrà il programma anche la prossima stagione.

Ieri, ad un certo punto, la conduttrice ha perso la pazienza con la regia e, in diretta, ha espresso tutta la sua rabbia. Vediamo cosa è successo.

Serena Bortone fuori di sè: “Non ho lanciato questa clip, sembriamo scemi”

Ieri, venerdì 12 maggio 2023, nel salotto di Serena Bortone sono andati, come accade ogni giorno, tanti ospiti che si sono raccontati.

Uno degli ospiti di ieri è stato Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli. Appena accolto in studio, la Bortone gli ha detto: “Spunta la luna dal monte, ti rivediamo mentre la canti con tuo papà” e dunque il suo intento era far vedere al pubblico e al suo ospite la clip a cui si stava riferendo. Ma la regia non ha mandato quella clip bensì un’altra e, a quel punto, la Bortone, parecchio infastidita, ha detto: “Non è questa la clip che ho annunciato, devo dirlo perchè altrimenti sembriamo scemi”.

Poi è iniziata l’intervista e, quando la Bortone ha detto al suo pubblico che Alberto Bertoli si era sposato da poco, lui di rimando le ha risposto: “E’ vero, peraltro a sposare me e mia moglie è stato un tuo amico, Stefano Bonaccini”. E lei un po’ sorpresa ha commentato così: “Faccio questo mestiere da vent’anni perciò i presidenti delle regioni sono tutti miei amici. Stefano Bonaccini e il presidente dell’Emilia Romagna”.

E poi, ancora, ha voluto precisare: “Stefano è una carissima persona, portagli i miei saluti”.

Poi la Bortone ha mandato in onda un filmato dove Pierangelo Berti si esibiva al Festival di Sanremo e ha detto: “C’è stato l’applauso più lungo della storia del festival” e il figlio di Bertoli ci ha tenuto a precisare: “Epocale ciò che è successo a mio padre”.

Poi la Bortone ha parlato della malattia che colpì Bertoli quando era piccolissimo, al poliomelite.

Yari Carrisi parla di un progetto di tanti anni fa con Jovanotti mai andato in porto

Trai vari ospiti ieri è andato anche Yari Carrisi che ha raccontato alla Bortone che anni fa aveva un progetto con Jovanotti che, però, non è mai andato in porto: Negli anni 2000 “ …purtroppo c’è stato tanto gossip su una parte della mia famiglia e questo mi ha remato contro”.

E, ancora: “Nei primi anni 2000 c’era molta televisione trash, io venivo già da una serie di situazioni familiari non facili ed ero un musicista che non voleva diventare famoso”.

E, infine: “Non volevo avere a che fare con un certo tipo di stampa. Alla fine, comunque, credo sia apparsa imbarazzante a Jovanotti la situazione, perciò si è tirato indietro”.